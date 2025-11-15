Un kitesurfista, herido tras estrellarse con su cometa en el Residencial Los Lances en pleno temporal en Tarifa

Un hombre ha resultado herido tras sufrir un accidente con su cometa de kitesurf este sábado en Tarifa, en medio del temporal que azota al Estrecho, con varias zonas en alerta por las condiciones meteorológicas. El deportista, de origen extranjero, se encontraba en la playa de Los Lances cuando una racha de viento arrastró al hombre, que colisionó contra un edificio de la Urbanización Las Tortugas, del Residencial Los Lances II. El accidentado tuvo que ser trasladado por una ambulancia al Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras.

Efectivos sanitarios, de la Policía Local y la Guardia Civil acudieron a la llamada de emergencia en la tarde de este sábado, cuando se reportó el accidente de un kitesurfista junto al Paseo Marítimo tarifeño en la conocida playa de Los Lances.

El viento llevó de manera violenta a la cometa y el kitesurfista desde la playa hasta el Residencial Los Lances II, donde las cuerdas de la cometa quedaron enredadas con una valla. El hombre quedó herido en el suelo y fue atendido rápidamente por vecinos de la zona. Las llamadas a los servicios de emergencia propiciaron la aparición de los efectivos sanitarios y de seguridad. El varón fue inmovilizado y trasladado al hospital de Algeciras.

A pesar del temporal de lluvia y viento, especialmente delicado en el litoral tarifeño, es habitual ver a personas que desafían a las condiciones meteorológicas y se adentran en el mar para practicar kitesurf, un deporte que puede resultar muy peligroso en condiciones adversas.