Lluvias en el Campo de Gibraltar: Algeciras roza los 70 litros y Tarifa y La Línea superan los 45

El Campo de Gibraltar fue la zona más lluviosa de la provincia de Cádiz durante la jornada del 14 de noviembre, según los datos publicados por Meteo Campo de Gibraltar. Aunque Grazalema volvió a situarse en valores extremos, dos estaciones dentro del parque natural de Los Alcornocales —Tajo del Espino y Sierra de Luna, ambas en territorio campogibraltareño— ocuparon el segundo y tercer puesto del ranking provincial, superando los 95 litros por metro cuadrado en 24 horas.

El ranking provincial quedó encabezado por:

Grazalema: 111,3 mm

111,3 mm Tajo del Espino (Campo de Gibraltar): 108,4 mm

108,4 mm Sierra de Luna (Campo de Gibraltar): 95,1 mm

95,1 mm Grazalema (CA): 87,2 mm

Acumulados destacados en todo el Campo de Gibraltar

A los registros excepcionales de Tajo del Espino y Sierra de Luna se sumaron valores muy elevados en otras estaciones campogibraltareñas:

ETSI Algeciras: 69,8 mm

69,8 mm Embalse de Almodóvar: 69,6 mm

69,6 mm Depósito regulador Charco Redondo: 62,2 mm

62,2 mm Embalse Charco Redondo (CA): 56,1 mm

56,1 mm AEMET San Roque: 56,4 mm

56,4 mm Los Barrios: 55,6 mm

55,6 mm Torre toma de Charco Redondo: 55,3 mm

55,3 mm Baelo Claudia: 54,6 mm

54,6 mm Tarifa: 48,2 mm

48,2 mm La Línea de la Concepción: 45,7 mm

45,7 mm Bombeo del Guadiaro: 47,2 mm

El episodio dejó una franja de precipitaciones muy abundantes que se extendió desde la sierra interior hasta la costa.

La pluviometría del 14 de noviembre en el resto de la provincia

Otros acumulados destacados fueron:

Álamo–Benalup: 56,3 mm

56,3 mm Embalse de Los hurones: 52,2 mm

52,2 mm Sancti Petri: 51,4 mm

51,4 mm Vejer de la Frontera: 45,2 mm

Los datos confirmados por Meteo Campo de Gibraltar reflejan que el sector sur de Los Alcornocales y el arco Algeciras–San Roque–Los Barrios concentraron algunos de los mayores acumulados diarios de lo que va de otoño. Además, las estaciones de Tajo del Espino y Sierra de Luna refuerzan el papel de la comarca como una de las zonas más lluviosas no solo de la provincia, sino de toda Andalucía.