Tarifa llevará al pleno la adhesión al Decreto-ley de la Junta para impulsar la vivienda protegida

La parcela en la que el Ayuntamiento de Tarifa contempla la construcción de 97 VPO.

El alcalde de Tarifa, José Antonio Santos , ha anunciado en sus redes sociales que el próximo pleno municipal aprobará la adhesión al Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero, aprobado por la Junta de Andalucía, que contiene medidas extraordinarias y urgentes destinadas a agilizar la construcción de vivienda protegida y facilitar el acceso a un hogar digno.

El Decreto-ley 1/2025, de 24 de febrero establece medidas urgentes en materia de suelo y vivienda para facilitar la disponibilidad de parcelas destinadas a vivienda protegida, así como reducir los trámites administrativos necesarios para la construcción de VPO (viviendas de protección oficial). El decreto plantea la promoción de al menos 20.000 viviendas sociales en Andalucía durante los próximos cinco años, con una inversión de 272 millones de euros destinados a ayudas públicas y financiación preferente.

Según el decreto, los ayuntamientos disponen de un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor (4 de marzo de 2025) para adoptar un acuerdo municipal que establezca cómo aplicar las medidas, modulándolas en función de sus características. Tarifa ha decidido llevar esta propuesta al pleno de noviembre para acoger las herramientas del decreto.

Claves para Tarifa

La adhesión al decreto permitirá a Tarifa aprovechar herramientas urbanísticas que flexibilizan el proceso de construcción de vivienda protegida:

Conversión de suelos : transformación de parcelas destinadas a otros usos (turístico, oficinas) en residencial protegido sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico.

: transformación de parcelas destinadas a otros usos (turístico, oficinas) en residencial protegido sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico. Aumento de densidad y edificabilidad : incremento del 20% en densidad y del 10% en edificabilidad en parcelas sin edificar para permitir más viviendas por metro cuadrado.

: incremento del 20% en densidad y del 10% en edificabilidad en parcelas sin edificar para permitir más viviendas por metro cuadrado. Ampliación de umbrales de ingresos : más familias tarifeñas podrán acceder a una vivienda protegida al aumentarse los límites de renta que delimitan quién puede beneficiarse.

: más familias tarifeñas podrán acceder a una vivienda protegida al aumentarse los límites de renta que delimitan quién puede beneficiarse. Bolsa de suelo para vivienda asequible: transparencia en la disponibilidad de parcelas públicas y privadas para impulsar colaboración público-privada.

El regidor ubraya que la adhesión al decreto es "un paso importante para Tarifa". "Nos permite agilizar la creación de vivienda, mejorar la gestión del suelo disponible y avanzar en soluciones reales para que nuestros vecinos y vecinas puedan acceder a un hogar digno y asequible".

"Mi compromiso es claro: Tarifa tiene que seguir siendo un lugar para vivir, crecer y formar un proyecto de vida. Está aprobación es un paso más en esa dirección. Seguimos trabajando en esta materia tan necesaria para Tarifa como es la vivienda", indica el primer edil.