El Campo de Gibraltar, sin viajes de Blablacar hasta Madrid tras el accidente de trenes en Adamuz

Sin tren, sin autobús y sin Blablacar. La conocida plataforma de coche compartido ha agotado sus plazas este lunes para viajar desde Algeciras hasta Madrid después del grave accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz, en la provincia de Córdoba, que ha conmocionado a toda España y provocado la suspensión del servicio de trenes de alta velocidad desde Andalucía hasta la capital. La opción más asequible para viajar en Blablacar a mediodía de este lunes desde el Campo de Gibraltar pasaba por desplazarse a Málaga con un coste medio de aproximadamente 27 euros.

Dos trenes de alta velocidad descarrilaron y colisionaron en Adamuz, causando decenas de fallecidos y más de un centenar de heridos, según las últimas estimaciones. La magnitud del daño ha obligado a suspender temporalmente la circulación de trenes de alta velocidad entre Andalucía y Madrid, lo que afecta directamente a los viajeros procedentes de Algeciras y de las demás ciudades del Campo de Gibraltar.

La interrupción del servicio ha generado un efecto dominó en la movilidad: muchos viajeros, que habitualmente utilizan el tren para desplazarse a la capital, se han visto obligados a buscar alternativas de transporte. Entre estas, las plataformas de coche compartido como BlaBlaCar se han convertido en la opción más demandada, con un aumento considerable en la búsqueda de plazas disponibles para viajar a Madrid y otras grandes ciudades. Actualmente, la demanda ha sido tal que la oferta de viajes está completa para ciudades como Algeciras y La Línea.

Mientras tanto, los viajeros buscan alternativas seguras y rápidas. En este contexto, BlaBlaCar ha registrado un incremento notable de reservas, reflejando la necesidad de desplazamiento por carretera frente a la imposibilidad de utilizar el tren. La situación evidencia cómo un accidente de estas características puede alterar significativamente la movilidad regional, poniendo de relieve la importancia de contar con opciones flexibles y diversificadas de transporte en momentos de crisis.