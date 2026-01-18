Al menos dos muertos tras descarrilar dos trenes en Adamuz, en Córdoba

Al menos dos personas han muerto, varias han resultado heridas y un número no precisado están atrapadas tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Según la información aportada por Adif, el accidente ocurrió a las 19.45 horas. El tren LD AV Iryo 6189, que realizaba el trayecto Málaga – Puerta de Atocha, descarriló al acceder a la estación, invadiendo la vía contigua. En ese momento circulaba por dicha vía el tren LD AV 2384, con recorrido Puerta de Atocha – Huelva, que también resultó descarrilado.

Además, según Adif, ha tenido que suspenderse la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía y todos los convoys que estaban en tránsito han sido redirigidos a su lugar de origen. Los servicios de emergencia y personal ferroviario se han desplazado al lugar para atender la incidencia y evaluar los daños en la infraestructura y el material rodante.