Caos en Algeciras: los autobuses a Madrid agotados tras la cancelación de trenes por el accidente de Adamuz

Los autobuses desde Algeciras hasta Madrid agotaron todas sus plazas este lunes antes del mediodía, en una jornada marcada por la cancelación del único tren desde el Campo de Gibraltar hasta la capital debido al grave accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Desde primera hora, numerosos usuarios se acercaron o llamaron por teléfono a la estación de Renfe para confirmar la suspensión del servicio que habitualmente presta un Alvia hasta Madrid. Entre reclamaciones y devoluciones, algunos buscaron una solución para desplazarse a su destino en la vecina estación de autobuses, que colgó el cartel de "completo" para todos sus autocares del día.

La estación de tren de Algeciras amaneció este lunes con la cancelación del servicio diario hasta Madrid, como ocurrió en el resto de líneas que cubren Andalucía, tras la catástrofe ocurrida en la tarde-noche del pasado domingo en la localidad cordobesa de Adamuz. Allí, el descarrilamiento de un tren Iryo con destino a Madrid provocó el impacto con un Alvia que se dirigía a Huelva, dejando numerosas víctimas mortales y muchos más heridos. Desde los andenes algecireños sí se ha mantenido la conexión con Antequera.

Los servicios de información de Renfe, a través de internet, teléfono y personal presencial, no han cesado de atender a los usuarios afectados por esta situación tan dramática como sobrevenida. A mediodía apenas un puñado de personas esperaban en los asientos de la estación o hacían cola en la ventanilla. Algunos, recién desembarcados de Marruecos, preguntaban en un español vacilante por el tren hacia Madrid, mientras el taquillero trataba de explicar el accidente que ha consternado a toda España y al resto de Europa.

Los más previsores y quienes tenían la necesidad imperiosa de estar en Madrid cuanto antes se trasladaron a la estación de autobuses San Bernardo, al otro lado de la calle. Allí el número de personas era mucho mayor, así como el trasiego de autocares. Nada más llegar a las taquillas, un cartel destacaba sobre el resto en letras grandes y negras sobre fondo blanco: "Madrid completo" para los cuatro autobuses de la jornada (Algeciras-Madrid a las 11:30 y a las 21:00; Madrid-Algeciras a las 11:00 y a las 22:00). De momento, la compañía encargada de prestar el servicio no ha anunciado si ampliará el número de autobuses diarios mientras se soluciona la situación ferroviaria.

Cola en la taquilla de la estación de trenes de Algeciras, este lunes. / Erasmo Fenoy

Renfe prepara un plan alternativo

Renfe ha anunciado que trabaja en un plan alternativo de transporte extraordinario a partir de este próximo martes para los viajeros afectados por la suspensión de la circulación ferroviaria en las líneas de alta velocidad entre Madrid y Andalucía tras el accidente de Adamuz, destinado a quienes consideren "esencial" llegar a sus destinos.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), la compañía agradece a todos aquellos pasajeros que cambien o anulen sus billetes en caso de no necesitar desplazarse por causas de fuerza mayor. Con el fin de evitar la saturación del canal telefónico y poder atender a las personas afectadas por el accidente, Renfe ha rogado a los usuarios que obtengan "cualquier otra información" a través de su perfil oficial de X y otros canales oficiales.

El anuncio de la suspensión del tren de Algeciras a Madrid, este lunes. / Erasmo Fenoy

Ante el corte de la circulación ferroviaria en la zona, Iberia ha reforzado este lunes su operativa con ocho nuevas frecuencias (ida y vuelta) que conectan Madrid con Sevilla y Málaga, lo que supone un incremento de 1.526 plazas. Air Europa ofrecerá desde este martes y, en principio, hasta el viernes, 360 asientos adicionales al día entre Madrid y Málaga. En sendos mensajes, las aerolíneas han manifestado sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados de las víctimas del accidente ferroviario y han deseado una pronta y completa recuperación a todos los heridos.

"En estos momentos tan difíciles, nuestros pensamientos están con las víctimas, los heridos y sus familias", ha publicado, por su parte, Enaire, el gestor de navegación aérea de España.

También el sector del autobús ha lamentado "profundamente" el "terrible" accidente que tuvo lugar en la tarde de ayer y ha asegurado que ha puesto a disposición los medios necesarios para garantizar el desplazamiento de los ciudadanos. "Las empresas de transporte en autobús están poniendo todos los recursos necesarios para atender las necesidades de movilidad de las personas", ha explicado Confebus en un comunicado.

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada permanecerá suspendida tras el accidente de Adamuz. De momento, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha avanzado que la reanudación del tráfico ferroviario en esa línea de alta velocidad llevará varios días.