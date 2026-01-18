Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva "al menos" todo el lunes

Imagen de archivo de pantalla informativa en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes, a 18 de enero de 2026, en Madrid

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha suspendido la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva durante el lunes, 19 de enero, a raíz del accidente de Adamuz (Córdoba), a causa de un descarrilamiento a la altura de dicho municipio de un tren que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y que causó que invadiera la vía contigua y que se ha saldado con al menos 21 fallecidos y decenas de heridos.

En un mensaje en redes sociales, Adif ha concretado que "la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva estará suspendida, al menos, durante todo el lunes 19 de enero. Igualmente, se verán afectadas las relaciones desde/hacia Madrid con Cádiz, Algeciras y Granada".

Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 Andalucía informado a través de una publicación en redes sociales que Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario. Además, han concretado que han activado tres puntos de asistencia en Madrid, Huelva y Córdoba.

Al hilo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

En consecuencia, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha decretado la fase 1 del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil en Andalucía en fase 1, afectando a Córdoba.