La línea Algeciras-Madrid, afectada por el accidente mortal entre dos trenes en Córdoba

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Algeciras y Madrid permanece afectada por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en el término municipal de Adamuz (Córdoba), que ha provocado varias muertes y diversos heridos de gravedad. El suceso ha obligado a suspender la circulación en todo el corredor sur y ha provocado que el tren que salió este domingo a las 15:54 tuviera que parar en Córdoba en torno a las 20:00 debido al accidente. Adif ha informado de que los trenes que circulaban por esta línea de alta velocidad están siendo redirigidos a su punto de origen, mientras que las conexiones entre Andalucía y la capital de España permanecerá suspendida como mínimo toda la jornada del lunes.

El accidente, registrado alrededor de las 20:00 de este domingo, afectó en primer lugar al tren LD AV 6189 de la compañía Iryo, que cubría el trayecto Málaga - Puerta de Atocha (Madrid) y que había partido desde la estación María Zambrano de Málaga. El convoy descarriló al entrar en los desvíos de acceso a la vía 1 de la estación de Adamuz e invadió la vía contigua.

En ese mismo momento transitaba por la vía paralela el tren LD AV 2384 con origen en Madrid Puerta de Atocha y destino Huelva, que también terminó descarrilando como consecuencia del impacto inicial. Ambos trenes forman parte de la red de larga distancia y alta velocidad que conecta Andalucía con la capital española, y su parada ha generado importantes interrupciones y cancelaciones en la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía.

Servicios de emergencia de bomberos, sanitarios y Guardia Civil se han desplazado al lugar para atender a los heridos y trabajar en las labores de evacuación y asistencia de los pasajeros, muchos de los cuales ya han sido desalojados de los convoyes.

Por el momento, Adif y las autoridades ferroviarias mantienen suspendida la circulación en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Esta interrupción afecta tanto a los servicios con origen o destino en Madrid que operan en el corredor sur. Los equipos técnicos trabajan para evaluar los daños en la infraestructura y determinar cuándo podrá reanudarse el tráfico ferroviario.