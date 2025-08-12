Qué hacer hoy en el Campo de Gibraltar: 12 de agosto

El Campo de Gibraltar prepara este martes 12 de agosto actividades para todos los gustos: talleres infantiles, encuentros culturales sobre el flamenco local, noches de humor y el esperado inicio de la Feria de San Roque. Un día que transcurre entre la creatividad, el arte y la fiesta.

Los Barrios

La mañana comienza en la Biblioteca Pública Municipal de Los Barrios, donde a las 11:30 se celebra un taller de títeres con cucharas de palo. Esta actividad, ideal para niños y familias, combina manualidades y juego, ofreciendo a los participantes la oportunidad de diseñar y dar vida a sus propios personajes. Un plan perfecto para despertar la imaginación y compartir un momento en familia.

Algeciras

La tarde-noche algecireña se vive en los Boxes de Alcultura, que a las 20:00 acogen un conversatorio sobre las especificidades del flamenco campogibraltareño. Con la voz y experiencia de Alicia Carrasco y Juan José Téllez (exdirector de Europa Sur), el encuentro explorará las raíces, estilos y singularidades que definen el arte jondo en esta tierra.

A las 22:00, el mismo escenario se llena de música y duende con una nueva cita de las Noches Flamencas. Paco Soto lidera un elenco de lujo: José Serrano, Pastora Andrades y Lucas Carmona a las guitarras, Tarasco al cante, Isaac de los Reyes al baile, José Suárez a la percusión y Antonio Santiago al piano. La entrada general cuesta 6 euros e incluye una copa de fino para acompañar la experiencia.

El humor toma el relevo a las 23:00 en Botanic, donde el cómico Diego Arjona promete una velada cargada de carcajadas con su estilo fresco y cercano. Un buen cierre para quienes prefieran terminar la noche con una dosis de comedia.

San Roque

A las 23:30, el recinto ferial de San Roque se llena de luz y color con la coronación de la Feria y el pregón a cargo de José Francisco Román, “El Pelao”. Tras el acto inaugural, la noche sube de intensidad con el concierto estrella de Pastora Soler, una de las voces más reconocidas del panorama musical español, que deleitará al público con su potente directo y sus baladas cargadas de emoción.