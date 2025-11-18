Día Internacional del Arte Islámico: El legado de la historia en el Campo de Gibraltar

La jornada se celebra cada 18 de noviembre desde 2020 y fue establecida por la Unesco en 2019

El Campo de Gibraltar, debido a su posición estratégica como puerta de entrada a la península ibérica, posee un importante legado de arte y arquitectura islámica, especialmente visible en sus fortificaciones y restos urbanos presentes en varios municipios de la comarca. Este martes, 18 de noviembre, se conmemora a escala mundial el Día Internacional del Arte Islámico, jornada que celebra anualmente desde 2020 y fue establecida por la Unesco en 2019.

En Tarifa, que fue la primera localidad en ser ocupada por las tropas musulmanas de Táriq ibn Ziyad, se encuentra el castillo de Guzmán el Bueno en el que parte de sus murallas tienen un origen y desarrollo islámico significativos.

El Castillo de Castellar tiene orígenes islámicos, ya que fue construido sobre una fortaleza árabe de la Edad Media. En la época musulmana, se conocía como Al-Qars y formaba parte del sistema de defensa para controlar el Estrecho de Gibraltar.

En Algeciras destaca el parque arqueológico de las murallas meriníes ubicado en la llamada Villa Vieja de Al-Yazirat Al-Hadra o Recinto Norte. Allí se pueden contemplar los restos arqueológicos dejados al descubierto en las excavaciones realizadas en el año 1997.

La influencia islámica también dejó su huella en el conjunto monumental del Castillo de Jimena de la Frontera a partir del año 712 con el desembarco en el Estrecho de Gibraltar del gobernador de Ifriqiya (actual Túnez) y del norte de África, Musa ibn Nusairen, pudiendo pasar el territorio de Jimena a manos musulmanas. Del año 1293 es la primera constancia que hay de textos escritos en la que se menciona la Jimena islámica.

El Enclave Arqueológico de Carteia, situado en el municipio de San Roque, es sin duda uno de los yacimientos más importantes de la Península Ibérica por su relevancia histórica. A partir del siglo VI la ciudad, originariamente fenicia, fue ocupada por las fuerzas musulmanas. Fue entonces cuando se construyó la llamada Torre Cartagena, testigo de diferentes enfrentamientos entre tropas árabes y cristianas.

El Castillo Árabe (Moorish Castle) en Gibraltar es uno de los monumentos islámicos más destacados de la región. Fue fortificado y engrandecido por los almohades en el siglo XII, y posteriormente por los meriníes. La estructura que se ve hoy día incluye la Torre del Homenaje y data principalmente de la época meriní (siglos XIII-XIV). Sirvió como prisión hasta hace relativamente poco.

Los Baños Meriníes en Gibraltar están ubicados cerca del Castillo Árabe y constituyen son un notable ejemplo de arquitectura civil islámica, específicamente baños (hammam) de los siglos XII-XIV.

En Gibraltar también se encuentra la Mezquita Ibrahim al-Ibrahim. El edificio, inaugurado en 1997, fue un regalo de rey Fahd de Arabia Saudí y está ubicada en Europa Point. Considerada la más meridional de toda Europa y la más grande que existe en un país no islámico constituye un ejemplo destacado de arquitectura islámica moderna.