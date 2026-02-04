Cuatro películas rodadas en el Campo de Gibraltar para sobrevivir al temporal sin salir de casa

Las peripecias del agente secreto más famosos del mundo son un clásico del cine

Cuando el temporal aprieta y salir de casa no es una opción, el cine se convierte en el mejor refugio. El Campo de Gibraltar ha sido escenario de rodajes que han dejado huella en la gran pantalla y que hoy permiten viajar sin mojarse, desde el thriller más actual hasta clásicos del cine español e internacional.

Estas son cuatro películas rodadas en la comarca ideales para ver durante estos días de lluvia y viento.

‘Tierra de nadie’ (2025)

El thriller más reciente ambientado en el entorno del narcotráfico, dirigido por Albert Pintó, utiliza localizaciones de la Bahía de Cádiz y el Campo de Gibraltar para construir una historia marcada por la tensión y el realismo.

Una opción perfecta para quienes buscan cine actual y ritmo intenso. Esta película está disponible en Amazon Prime Video.

‘El Niño’ (2014)

Dirigida por Daniel Monzón, es una de las películas más reconocibles rodadas en la zona. El filme retrata el tráfico de drogas en el Estrecho y tiene como escenarios principales Algeciras y Tarifa, convirtiendo el Campo de Gibraltar en un personaje más de la historia.

El actor protagonista de 'El Niño', Jesús Castro

Las plataformas en las que está disponible son Mediaset Infinity, HBO Max, Amazon Primer Video, Netflix, SkyShowtime y Movistar Plus+.

‘Bajarse al moro’ (1989)

La comedia dirigida por Fernando Colomo ofrece una mirada muy distinta. Ambientada en gran parte en Algeciras, combina humor y retrato social, y es una opción ideal para quienes prefieren un tono más ligero sin salir del contexto local.

El filme de Colomo está disponible en Movistar Plus+ y Amazon Primer Video.

‘The Living Daylights’ (007: Alta tensión, 1987)

El cine internacional también pasó por la zona. La introducción de esta película de James Bond fue rodada en Gibraltar, convirtiendo el Peñón en escenario de una de las sagas más famosas del cine.

Esta película está disponible para alquilar en algunas plataformas como Amazon Prime Video o Apple TV .

Con lluvia fuera y sofá, estas películas permiten redescubrir el Campo de Gibraltar desde la pantalla.