Ana Tadeo, elegida Diosa del Carnaval Especial de Algeciras 2026

El Carnaval Especial de Algeciras 2026 ya tiene reina. Ana Tadeo ha sido elegida Diosa del Carnaval, un título con el que encabezará una de las celebraciones más esperadas del calendario festivo de la ciudad. El acto de elección se celebró en la Peña Cine Cómico, en una jornada cargada de ambiente carnavalesco.

Junto a Ana Tadeo, la fiesta contará con una Corte de Ninfas integrada por Natalia Ríos, Triana María Leiva, Ydayra Corbacho, Sonia Navarro, Candela Lara y Maía Teresa Ortega, que acompañarán a la Diosa en los principales actos del Carnaval.

Cartel oficial y pregón para calentar el ambiente

El Carnaval de 2026 ya cuenta también con cartel oficial, obra del artista Miguel Bautista, ganador del concurso municipal convocado para anunciar esta nueva edición de la fiesta.

Cartel del Carnaval Especial 2026 Algeciras

El pregón inaugural correrá a cargo del cantante algecireño Fran Amado, que dará voz al espíritu carnavalesco el próximo 12 de febrero. El arranque oficial de las celebraciones lo protagonizará José Antonio Aragón “Tete”, que ejercerá como Dios Momo, figura simbólica del Carnaval.

Tres días de fiesta en febrero

El Carnaval Especial de Algeciras 2026 se celebrará del 20 al 22 de febrero, concentrando en ese fin de semana los principales actos, desfiles y actividades que llenarán la ciudad de música, disfraces y color.

Con la elección de su Diosa, la presentación del cartel y el anuncio del pregonero, Algeciras da el primer paso hacia una nueva edición de su Carnaval Especial, una cita que cada año reúne a vecinos y visitantes en torno a una de las fiestas más populares del municipio.