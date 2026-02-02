La librería que se reinventó para sobrevivir y ahora es un centro cultural

En un contexto marcado por el cierre de librerías independientes en toda España, La Caléndula ha optado por un camino distinto: transformarse en un espacio cultural vivo. Al frente del proyecto está Elena, impulsora de la iniciativa, junto a Rocío, librera y socia, que han sabido adaptar el modelo tradicional a las nuevas necesidades del sector.

“El proyecto nace de una reinvención personal”, explica Elena. “Yo era química y trabajaba en investigación, pero sentí la necesidad de emprender. Estaba viviendo mi primera maternidad y me formé en cosmética natural, lactancia y crianza respetuosa. De ahí surge La Caléndula”.

De proyecto personal a librería con identidad propia

La librería llegó poco después, cuando Elena unió su iniciativa a la de Rocío. “Los dos proyectos encajaron y, con el tiempo, la librería fue ganando protagonismo”, señala. Hace 13 años, reconoce, la propuesta era minoritaria. “Al principio nos veían como algo raro. El álbum ilustrado y la crianza respetuosa no tenían la presencia que tienen hoy en Algeciras”.

De izquierda a derecha, Rocío y Elena / Daniela Alias

La crisis del sector y la respuesta cultural

Elena apunta a la inflación y a la venta online como algunos de los factores que amenazan al sector. “El libro tiene un precio regulado y no podemos competir con grandes plataformas que ofrecen descuentos y envíos inmediatos”, explica. Ante esta situación, La Caléndula apostó por convertirse en algo más que una tienda.

Actualmente, el espacio acoge cuentacuentos semanales, actividades sensoriales para bebés y clubes de lectura por edades, desde primeros lectores hasta adultos. “Tenemos más de 50 niños participando y trabajamos incluso con correo postal tradicional”, destaca Elena. Todos los detalles y la información se encuentran en su web.

Además, La Caléndula impulsa un festival literario que celebra este año su tercera edición. “Es un proyecto apoyado por el Ministerio de Cultura y se ha convertido en una cita cultural importante en nuestra ciudad", concluye.