Los Barrios convierte febrero en un mes de cultura, tradición y solidaridad andaluza

Los Barrios convierte febrero en un mes de cultura

El Ayuntamiento de Los Barrios, a través de la delegación de Participación Ciudadana, celebrará del 5 al 28 de febrero de 2026 las XIII Jornadas Culturales Andaluzas, una cita ya consolidada que volverá a poner en valor la cultura andaluza a través de actividades culturales, educativas, deportivas y participativas dirigidas a todos los públicos.

La programación fue presentada por la delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, junto a los concejales Pablo García y Carlos Torres, y el director de Recursos Humanos de Acerinox Europa, Álvaro Álvarez.

Un programa con acento solidario y reconocimiento local

Sara Lobato destacó el carácter solidario de las jornadas, que este año volverán a apoyar a entidades como Por Una Sonrisa, la Asociación de Alzheimer y la asociación Kuné, que impulsa un proyecto de perro de asistencia para un menor de Los Cortijillos con autismo severo.

Uno de los ejes principales será nuevamente el homenaje a negocios familiares locales, con la colocación de azulejos conmemorativos en establecimientos con varias generaciones de trayectoria en el municipio.

Cultura, educación y deporte para todos

El programa incluye proyecciones, talleres, teatro infantil, conferencias, actividades deportivas y certámenes artísticos, con citas destacadas como el Día del Deporte, el Certamen de Pintura al Aire Libre, conferencias históricas y representaciones teatrales de carácter benéfico.

Las jornadas culminarán el 28 de febrero, Día de Andalucía, con el Pleno Institucional, el porteado de la bandera andaluza y el acto de entrega de los títulos de Vecindad y Ciudadanía 2026, poniendo el broche final a casi un mes de actividades.

