Las Niñas de Cádiz y Javier Ruibal protagonizan la programación del Teatro Paseo de la Velada en La Línea

El Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, a través de la delegación municipal de Cultura, ha dado a conocer la programación cultural del Teatro Paseo de la Velada para el primer semestre del año, una propuesta que incluye teatro, música y danza en colaboración con la Red Andaluza de Teatros Públicos.

La actividad dirigida al público general se inaugurará el 5 de marzo con la representación de Las Bingueras de Eurípides, de la compañía Las Niñas de Cádiz. La obra traslada el mito de las bacantes a un entorno cotidiano y gaditano, combinando la tragedia clásica con el humor popular en una propuesta de reconocida calidad interpretativa.

Javier Ruibal conmemora el 30 aniversario de Pensión Triana

El 20 de marzo, el Teatro Paseo de la Velada acogerá el espectáculo Pensión Triana 30 aniversario, con el que Javier Ruibal celebra las tres décadas de uno de los discos más emblemáticos de su carrera. El cantautor portuense ofrecerá un concierto que recorre los sonidos del Mediterráneo y el flamenco, referentes de su trayectoria musical.

Pensión Triana 30 aniversario

El ciclo de primavera continuará el 1 de mayo con Salvaje, una pieza de danza contemporánea de la compañía Silencio Danza, dirigida por la coreógrafa Nieves Rosales, que explora la fuerza del movimiento desde una perspectiva técnica y emocional.

Teatro y danza para escolares dentro del circuito 'Abecedaria'

De forma paralela, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción ha coordinado una programación específica para la comunidad educativa dentro del circuito 'Abecedaria'. Las funciones, ya concertadas con los centros docentes, incluyen materiales didácticos para su trabajo previo en el aula.

La oferta escolar comenzará el 12 de marzo con La cristalización de la danza, de la compañía Vanesa Aibar, dirigida a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Continuará el 19 de mayo con la obra de títeres Bobo, de Periferia Teatro, destinada al primer ciclo de Educación Primaria, y concluirá el 27 de mayo con la adaptación de La isla del tesoro, de Inhabitants Companyia de Teatre, para estudiantes del tercer ciclo de Primaria.

Entradas a la venta en las próximas semanas

La delegación municipal de Cultura ha informado de que la venta de entradas para los espectáculos dirigidos al público general se activará en un plazo aproximado de dos semanas a través de los canales habituales.

Con esta programación, el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción reafirma su compromiso con el acceso a la cultura y el impulso de las artes escénicas, acercando propuestas de calidad a todos los públicos durante el primer semestre del año.