Manolo García llega este sábado a La Línea con su gira de teatros y todas las entradas vendidas

Manolo García llega este sábado, 10 de enero, al Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción con todas las entradas vendidas, en un concerto muy especial que forma parte de su exitosa gira de teatros con la que el artista está presentando en directo su último trabajo de estudio, Drapaires poligoneros, que ha sido publicado recientemente.

La gira está siendo un rotundo éxito, con todas las entradas agotadas en cada una de las fechas, desde su inicio hasta la última parada, prevista para el 25 de enero de 2026 en Valencia. En este recorrido íntimo y cercano, Manolo García vuelve a demostrar su enorme conexión con el público, ofreciendo directos cargados de emoción, poesía y la personalidad artística que lo ha convertido en una de las figuras más queridas de la música española.

Cuando finalice esta serie de presentaciones, Manolo García empezará a prepararse para su próxima gira en 12 conciertos con el Último de la Fila.