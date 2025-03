Manolo García explica en San Roque su forma de ver la vida ante un teatro lleno

San Roque/Manolo García llenó el teatro Juan Luis Galiardo de San Roque y complació a un público que descubrió o confirmó, según los casos, a una persona que vive la vida sin prisas, degustando la pintura, la música, la escritura, o la vida en el campo junto a las cabras que le dan la leche con la que confecciona quesos artesanales. El alcalde sanroqueño, Juan Carlos Ruiz Boix, presentó al invitado de una nueva edición del Aula Municipal de Literatura, y Sarah Manzano mantuvo la entrevista para sacar todo el jugo posible al autor de Titere sin cabeza.

García, con suma espontaneidad y con una gripe considerable, lo que conmumente se denomina un trancazo, desgranó su filosofía de vida. Su nombre real es Eulogio Pérez de Ledesma, tal como recuerda en la primera línea de su nueva obra, una colección de relatos futuristas, otros actuales y también de historias pasadas, que de todo hay en Títere con cabeza, libro del que habló en entrevista para Europa Sur

Su forma de ser podría resumirse a grandes trazos: hay que vivir la vida con una sonrisa y buscando cosas sencillas, reduciendo la velocidad que se nos quiere imponer. Nadie está por encima de nada, salvo excepciones como el expresidente uruguayo, Pepe Mújica, que se da a todos. La vida es intercambio, sostiene Eulogio. Su nuevo disco está listo. Podría salir en abril, "pero las discográficos prefieren dejarlo todo para las navidades".

Su método para componer o para escribir es "no trabajar" porque las canciones o las pinturas llegan cuando tienen que llegar, unas tardan más y otras menos. Quien fue parte de Los Burros para luego llegar a ser famoso como El Último de la Fila dijo en San Roque que "la vida es todo un absurdo. Somos 8000 millones, y vamos a ser muchos más, y todos vamos a querer de todo. Al final, la naturaleza es un rollo patatero. Los pingüinos son muy guays en muchas cosas, y las palomas, que si viene el verano con mucho calor no crían tanto. Nosotros no".

Tales reflexiones dejó García ante un público de todas las edades y condición sexual, rendido también ante su buen humor. "Soy capaz de hacer cosas por no firmar dedicatorias. No pensáis en los mareos que entran cuando escribimos 150 veces no hablaré en casa. ¿Vosotros me queréis someter a esa tortura?", expresó con fina ironía.

Cantar no cantó apenas, "por timidez", dijo, aunque la mucosidad en su nariz le hizo levantarse a sonarse en un momento de la conversación. Demostró ser músico en varias ocasiones, sobre todo por las preguntas, pero desde casi el principio del acto cuando arrimó mesa, sofá y sillón dispuestos hasta el borde del escenario. "El pueblo busca al pueblo", declaró, "y si fuera por mi me bajaba a los peldaños de la escalera", como si fuera un concierto.

Las preguntas de los seguidores que se dieron cita en el Juan Luis Galiardo dieron la oportunidad de conocer otras facetas de su vida. Manolo García no madruga, sino que sigue trasnochando; la maturranga es un término que se usa en el campo, y que define a la persona que no es buen buen jinete o que no termina de enderezar su vida; no quiere ser importante, sino que le gusta que la obra sea la importante; y estuvo hace unos años en los carnavales de Cádiz con su amigo linense, José Carlos García. Se vistió de zorro justiciero y lo terminaron reconociendo por la voz. "Fueron tres días en los que fui muy feliz", recordó.