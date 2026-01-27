Estos son los premiados de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar en 2026

La presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, ha anunciado los ganadores de los XI Premios del Día de la Comarca.

La entrega de los galardones tendrá lugar el próximo 4 de febrero, durante la gala conmemorativa del Día de la Comarca, que este año coincide con el 41.º aniversario de la creación de la Mancomunidad. El acto se celebrará en el Teatro Municipal Ramos Zambrana, de San Pablo de Buceite, en el municipio de Jimena de la Frontera.

Premios Comarcales elegidos por votación popular

En la categoría de Labor Social y Solidaria, el reconocimiento ha sido para la Coordinadora Despierta de La Línea de la Concepción, entidad que desarrolla su actividad desde 1990 en el ámbito de las adicciones, con programas de prevención en centros educativos y atención a personas en situación de vulnerabilidad social.

Reconocimientos en cultura, deporte y empresa

El premio a la Labor Artística ha recaído en José Antonio Sánchez Da Ascencao, director de la Banda de Música de Jimena de la Frontera, por su trayectoria vinculada a la creación artística, la formación musical y la difusión cultural en la comarca.

José Antonio Sánchez da Ascencao

En el apartado de Mérito en la Práctica Deportiva, el galardón ha sido concedido al Club Do-San Taekwon-do de San Roque, con más de once años de trayectoria y más de 250 alumnos formados, así como destacados logros en competiciones europeas y mundiales.

La categoría de Excelencia Empresarial ha distinguido a Pilar Vázquez Gandiaga, consejera delegada de Aliauto, por su liderazgo profesional y su aportación al desarrollo económico del Campo de Gibraltar.

Turismo, comunicación e igualdad

En Promoción del Turismo, el reconocimiento ha sido para la Pastelería La Plata de Los Barrios, fundada en 1950 y referente de la tradición repostera artesanal del municipio.

Pescaitos con merengue de la pastelería La Plata / Daniela Alias

El premio en el ámbito de la Comunicación ha recaído en Turismo Running Comunicación, por su contribución a la difusión y promoción del Campo de Gibraltar a través de iniciativas vinculadas al deporte y al turismo activo.

En Labor Cultural, ha sido reconocido el Grupo Almadraba de Tarifa, formación musical con más de cincuenta años de trayectoria en el ámbito del folk y la música tradicional.

En la categoría de Promoción de la Igualdad, el galardón ha sido concedido a la Asociación Arcoíris de Castellar, por su compromiso con la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos de las personas LGTBIQ+.

Mención Especial 2026

La Mención Especial 2026 ha recaído en la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar, con motivo de su 25.º aniversario, en reconocimiento a su labor de atención, apoyo y acompañamiento a las personas afectadas por esta enfermedad y a sus familias en toda la comarca.