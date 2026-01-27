ALE-HOP llegará al Puerta Europa de Algeciras el 30 de enero

ALE-HOP, la conocida cadena de tiendas identificada por la figura de una vaca en su entrada, abrirá este jueves 30 de enero un nuevo establecimiento en el Centro Comercial Puerta Europa de Algeciras.

La inauguración se enmarca en el proceso de renovación y ampliación de locales comerciales del complejo, situado en una de las principales zonas de acceso a la ciudad.

Una nueva apertura en Puerta Europa

La tienda de ALE-HOP se incorpora al conjunto de marcas presentes en el centro comercial, que en los últimos meses ha registrado la apertura de nuevos establecimientos.

ALE-HOP es conocida por su oferta de artículos variados, que incluye regalos, accesorios, productos de viaje, papelería y objetos de uso cotidiano, dirigidos a un público amplio.

Refuerzo de la oferta comercial en Algeciras

La apertura de este nuevo establecimiento se suma a la estrategia del Centro Comercial Puerta Europa de diversificar su oferta y atraer a nuevos visitantes, consolidándose como uno de los principales espacios comerciales de Algeciras.

El nuevo local abrirá sus puertas al público este 30 de enero, coincidiendo con el horario habitual del centro comercial.