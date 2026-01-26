Así será la transformación del descampado de la avenida Ramón Puyol de Algeciras con un nuevo aparcamiento y zonas verdes

El Ayuntamiento de Algeciras avanza en la recuperación del descampado situado en la avenida Ramón Puyol, junto a la antigua biblioteca municipal Cristóbal Delgado y frente al mercado municipal Hotel Garrido. El alcalde, José Ignacio Landaluce, y la teniente de alcalde delegada de Urbanismo, Yéssica Rodríguez, han visitado la zona para conocer de primera mano el estado de los trabajos previos del proyecto que permitirá transformar este espacio degradado en un área útil y amable para la ciudad.

Durante la visita, Rodríguez explicó que los servicios técnicos municipales se encuentran actualmente delimitando y definiendo el diseño definitivo de la actuación. El proyecto contempla la creación de nuevas plazas de aparcamiento sostenibles, que se combinarán con zonas verdes y un área de uso público destinada al ocio y el esparcimiento de los vecinos.

La teniente de alcalde recordó además que esta intervención estará financiada en un 85% a través de los Fondos Europeos Feder 2021-2027, dentro de la estrategia municipal de regeneración urbana y mejora de los espacios públicos que impulsa el Ayuntamiento de Algeciras.

En una primera estimación, el proyecto prevé la habilitación de unas 35 plazas de aparcamiento, una cifra que podría ajustarse ligeramente en función del diseño final. Asimismo, se incluirá la creación de un parque cuyo uso se definirá en diálogo con los vecinos de la zona, valorándose opciones como un parque infantil o una zona de gimnasia y mantenimiento destinada a personas mayores.

La actuación también contempla la mejora integral del entorno, con la intervención sobre el muro existente, la renovación del acerado perimetral, la ampliación de las zonas peatonales y la construcción de nuevos caminos interiores, con el objetivo de adecentar y embellecer el conjunto.

Por su parte, el alcalde, José Ignacio Landaluce, subrayó que esta actuación permitirá dar respuesta a la necesidad de aparcamientos en una zona muy transitada de la ciudad, al tiempo que contribuirá a mejorar la imagen urbana del entorno.