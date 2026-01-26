El Ayuntamiento de Algeciras inicia la licitación para convertir el asilo de San José en residencia de mayores

El antiguo asilo de San José, uno de los edificios más emblemáticos —y olvidados— del centro de Algeciras, vuelvea escena. La Junta de Portavoces del Ayuntamiento ha acordado celebrar este viernes, día 30, el pleno ordinario de enero, una sesión que incluirá el inicio del procedimiento para adjudicar la concesión del uso privativo del inmueble con el objetivo de transformarlo en un centro residencial para personas mayores.

El punto supone un paso administrativo clave tras años de anuncios, promesas y proyectos que nunca llegaron a materializarse. No en vano, la última referencia municipal al asilo se produjo el pasado 15 de diciembre, cuando el alcalde, José Ignacio Landaluce, habló de una “licitación inminente” sin concretar plazos ni fórmulas. Ahora, un mes y medio después, el expediente llega al orden del día del pleno.

La propuesta plantea una concesión mediante procedimiento abierto, una fórmula que apunta a una explotación privada del inmueble bajo condiciones fijadas por el Ayuntamiento. Todo indica que el Consistorio opta por un modelo en el que el adjudicatario asuma el riesgo de explotación, lo que situaría la operación más cerca de una concesión demanial que de un contrato clásico de servicios, una distinción jurídica nada menor en un edificio de alto valor patrimonial y simbólico.

Cerrado desde 2010 por su grave deterioro estructural, el asilo de San José —único inmueble neogótico de la ciudad— acumula más de 15 años de abandono y casi una década de anuncios fallidos. Desde residencias universitarias hasta espacios culturales o centros asistenciales, los usos prometidos se han sucedido sin resultado. El Ayuntamiento insiste ahora en que la futura licitación incluirá como condición irrenunciable la conservación de la capilla, una de las piezas más reconocibles del conjunto.

El interior de la capilla del asilo San José. / E. S.

La sesión plenaria arrancará a las nueve de la mañana y abordará también otros asuntos de calado, como el expediente de contratación del servicio de mantenimiento del alumbrado exterior, el informe sobre el cumplimiento de los plazos de pago a proveedores o la propuesta para conceder el título de Hija Adoptiva de Algeciras a Carmen González Medina, histórica presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Además, el pleno servirá para aprobar las distinciones municipales con motivo del Día de Andalucía, que este año recaerán en el IES Isla Verde, la Comunidad Portuaria (Comport), la Asociación de Fibromialgia del Campo de Gibraltar, el grupo artístico Tría 75, la academia Stylo Urbano Center y, a título póstumo, el periodista algecireño Enrique Tadeo González.

Pero la sesión tendrá también una lectura política añadida. Será el primer pleno con Jacinto Muñoz Madrid al frente del Partido Popular de Algeciras, tras asumir la presidencia local de la formación en sustitución de Landaluce, que renunció a sus cargos orgánicos el pasado diciembre. Muñoz, primer teniente de alcalde y secretario general del PP desde 2010, presidió este lunes la Junta de Portavoces y se estrena así como referencia orgánica del partido en un pleno con decisiones de calado.