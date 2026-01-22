Jacinto Muñoz se pone al frente del PP de Algeciras tras la renuncia de Landaluce

Jacinto Muñoz toma el control del Partido Popular en Algeciras tras la renuncia de José Ignacio Landaluce, alcalde de la ciudad, a los cargos orgánicos en la formación que adoptó el pasado diciembre como consecuencia de la denuncia, actualmente archivada, del PSOE.

La decisión del PP cuenta con el visto bueno tanto de la estructura provincial del partido como de la regional, de manera que no se plantea por el momento la apertura de un proceso congresual en la formación ni la constitución de una gestora, según ha avanzado Radio Algeciras de la Cadena Ser y ha confirmado Europa Sur con el propio Muñoz.

Muñoz, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento y, por tanto, número dos en el gobierno municipal, asume así la gestión de la agrupación local en una solución de continuidad para garantizar la estabilidad orgánica del PP en Algeciras. Muñoz es secretario general de los populares algecireños desde 2010. "Sigo siendo el secretario general y asumo las funciones del presidente. Es una solución de continuidad que viene desde el provincial", ha especificado Muñoz.

El PP celebró el pasado noviembre el proceso de renovación orgánica a escala andaluza. Próximamente (aunque condicionado por las elecciones autonómicas) sería el turno de los comités provinciales y, ya en un tercer estadío, las agrupaciones locales.

Como consecuencia de la denuncia de los socialistas, Landaluce dimitió el pasado 10 de diciembre como presidente del Partido Popular de la ciudad y renunció a todos los cargos orgánicos que ocupaba en la formación -en las ejecutivas regional y nacional- para "concentrarse" en su defensa tras más de 40 años de militancia (desde Alianza Popular). También anunció entonces su renuncia a la presidencia de la Comisión de Exteriores del Senado y su voluntad de mantenerse al frente de la Alcaldía de la ciudad.

A resultas de estas acciones, Landaluce pasó a ser miembro del grupo mixto en la Cámara Alta y concejal no adscrito en el Ayuntamiento, situación esta última que tomó carta de naturaleza el 2 de enero. Landaluce permanece como alcalde con el apoyo expreso de los 15 concejales del PP para mantener la acción del gobierno municipal.

Aunque la denuncia del PSOE ha resultado archivada, Landaluce optó por mantenerse fuera del PP para poder mantener la tramitación de las querellas contra la secretaria local de los socialistas, Rocío Arrabal, y contra el europarlamentario ultraderechista Alvise Pérez.