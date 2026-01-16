Landaluce "Hay que tratar de conseguir que el PSOE no haga a nadie el daño que ha hecho a mi familia"

"Hay que tratar de conseguir que no hagan a nadie más el daño que le han hecho a mi familia". Así ha hablado este viernes el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, en una multitudinaria rueda de prensa después de conocerse que la Fiscalía del Tribunal Supremo ha archivado la denuncia interpuesta contra él por el Partido Socialista por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual cometidos en el ejercicio de su cargo.

"Son falsedades, una denuncia falsa contra mi honor, hay que evitar que vuelvan a repetir todo el daño que me ha hecho. Hay que evitar que se salgan con la suya a base de malas artes", ha afirmado rel regidor, que cree que el PSOE lo ha hecho porque no tiene límites éticos en su ambición por conseguir la Alcaldía algecireña.

Landaluce mantendrá las denuncias contra Alvise Pérez y Rocío Arrabal, que deben saber, según sus palabras, que "por la maldad no van a conseguir nada". "Si quiere el sillón que se ponga a trabajar", ha afirmado sobre la líder socialista algecireña.

Tras la denuncia, Landaluce se dio de baja en el PP después de 42 años para que "este montaje" no le hiciera daño a su partido. Por ahora va a seguir así, para actuar "con libertad" contra el PSOE (nombró a María Jesús Montero y a Rocío Arrabal) y sus "malas artes", que asegura que han puesto zancadillas a los grandes proyectos del municipio.