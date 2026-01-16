La Fiscalía del Supremo considera que los pantallazos de WhatsApp son insuficientes para investigar a Landaluce

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha concluido que las capturas de pantalla de un chat de WhatsApp en las que dos concejalas de Algeciras relataban supuestos episodios de acoso por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce, no pueden servir como base para iniciar una investigación penal al no conocerse las circunstancias en las que se produjeron las conversaciones ni cómo fueron obtenidas.

Así lo recoge el decreto firmado el pasado 9 de enero por la fiscal de Sala de lo Penal María Ángeles Garrido Lorenzo, en el que se descarta la existencia de indicios suficientes para sustentar delitos de acoso o abuso sexual a partir de esos mensajes, al no existir denuncia formal ni declaración de las presuntas afectadas.

Pese a descartar la investigación en este momento, el Ministerio Público deja abierta la posibilidad de reabrir las diligencias si se aportan “pruebas válidas” que constituyan material suficiente para sostener una investigación penal.

El escrito hace referencia a las conversaciones de un grupo de WhatsApp denominado Francescas de M., en el que participaban al menos tres concejalas del Partido Popular en el Ayuntamiento de Algeciras: Eva Pajares Ruiz, actual delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía; Susana Pérez Custodio, que continúa como edil y actualmente es presidenta de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar; y Laura Ruiz Gutiérrez, cesada en 2021 tras una condena judicial por un asunto ajeno a estos hechos.

En esos mensajes, Eva Pajares afirmaba que el alcalde la habría tocado “delante de todo el mundo” para apartarla de una mesa, mientras que Susana Pérez Custodio describía un episodio similar durante una reunión. Sin embargo, la fiscal subraya que ninguna de las dos ha presentado denuncia ni ha ratificado esos hechos ante la autoridad judicial, y ambas han negado posteriormente haber sufrido situaciones de acoso sexual por parte de Landaluce.

Las capturas de pantalla salieron a la luz el 28 de octubre de 2024, cuando el eurodiputado Alvise Pérez, de Se Acabó la Fiesta, las difundió en su canal de Telegram. Posteriormente, los mensajes llegaron también al PSOE de Algeciras, después de que el dirigente local del PP Luis Ángel Fernández Rodríguez se los remitiera a la concejala socialista Isabel María Beneroso, según consta en el expediente, con la intención de que pudieran servir para “cargarnos a Landaluce”.

La denuncia del PSOE ante el Tribunal Supremo incluía además posibles delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, relacionados con la contratación como personal eventual en el Ayuntamiento de Laura Ruiz Gutiérrez y de la exesposa de Luis Ángel Fernández, Inés Cortés. A juicio de los socialistas, esas contrataciones podrían haberse realizado para evitar la divulgación de los mensajes o de informaciones relativas a los supuestos episodios de acoso.

La Fiscalía, sin embargo, tampoco aprecia indicios de delito en este punto y señala que ambas contrataciones se realizaron dentro de plazas ya presupuestadas, con los informes favorables de los responsables municipales del Consistorio.

El PSOE de Algeciras ha señalado que la Fiscalía “no ha dicho que el señor Landaluce sea inocente ni culpable, sino que de momento no entra a investigar”, y ha anunciado su intención de ampliar la denuncia en los próximos días con nuevos elementos probatorios.

Landaluce continúa como alcalde de Algeciras y senador, actualmente integrado en el Grupo Mixto, tras darse de baja en el Partido Popular después de que se formalizara la denuncia. Este viernes confirmó que no solicitará su reintegración como en la formacion para continuar con su defensa.