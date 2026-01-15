El PSOE asegura que ampliará la denuncia contra Landaluce con "nuevos medios de prueba"

El Partido Socialista de Algeciras ha asegurado este jueves que ampliará su denuncia contra el alcalde, José Ignacio Landaluce, después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya archivado la que se interpuso el pasado diciembre por la supuesta comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y abuso sexual en el ejercicio de su cargo.

"Vamos a ampliar la denuncia, aportando a la Fiscalía del Tribunal Supremo los nuevos medios de prueba que aparecieron con posterioridad al registro de nuestra denuncia, tal y como nos indica el propio Fiscal en su escrito", ha valorado el PSOE sin aclarar de qué medios de prueba se trata. El PSOE también baraja proponer que se tome declaración como testigos a diversas personas, sin detallar a quién.

Los socialistas se han limitado a valorar que la Fiscalía "no ha dicho que el señor Landaluce sea inocente ni culpable, simplemente que de momento no entra a investigar".

Jurídicamente, existen dos vías para tratar de reabrir el asunto. Por un lado, cabe la posibilidad de un recurso de queja ante la Fiscalía General del Estado que vaya acompañada de nuevos elementos, como el PSOE ha anunciado que pretende hacer, o bien acudir directamente al Tribunal Supremo y presentar nuevamente una denuncia sin pasar por la Fiscalía.