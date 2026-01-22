Muere Enrique Tadeo, emblema del periodismo deportivo en Canal Sur Radio

Luto en las ondas. El periodista Enrique Tadeo González ha muerto al mediodía de este jueves como consecuencia de un infarto fulminante. El informador formaba parte desde hace años de la plantilla de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) en la comarca y contaba con presencia tanto en Canal Sur Radio como en la televisión autonómica. Con anterioridad trabajó en las emisoras de Onda Cero Algeciras y Radio Algeciras de la Cadena SER.

Tadeo también estuvo vinculado a las tradiciones algecireñas, especialmente a dos de sus grandes pasiones: el Carnaval y la Semana Santa. En febrero de 2023 ofreció en el Teatro Florida el pregón anunciador del Carnaval Especial de aquel año y en diciembre de 2024 fue también el pregonero belenista de Algeciras.

Tadeo se encontraba en los estudios de la RTVA en Algeciras cuando comenzó a sentirse indispuesto sobre las 11:40, según el aviso recibido por el 112. Un compañero comenzó a practicar las primeras maniobras de reanimación mientras que al lugar se desplazaba una dotación de sanitarios. Los efectivos del 061 han intentado la reanimación de Tadeo durante más de 40 minutos, sin que haya sido posible revertir la crisis cardíaca.

Condolencias

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha mostrado su pesar por el deceso de "un comunicador de raza". Landaluce se ha personado en Canal Sur para interesarse por la situación y ofrecer su posible asistencia como médico. "Siempre ejerció de algecireño. Por eso, en estos momentos de tanto dolor, queremos hacer llegar nuestro abrazo más emocionado a su esposa, Chelo, y a su hija, Ana, a todos sus amigos y compañeros de trabajo, por una pérdida irreparable. Descanse en paz”.

Entidades deportivas como el Algeciras CF y el Club Baloncesto Algeciras (CBA) han mostrado igualmente su pesar por la pérdida del comunicador.

El alcalde de La Línea, Juan Franco, se ha sumado a las condolencias destacando el rigor y la cercanía que caracterizaron la labor informativa de Tadeo durante décadas y ha querido hacer extensivo su pesar y el de toda la corporación municipal a los familiares del periodista, con una mención especial a su mujer e hija, así como a sus amigos y a los compañeros de trabajo de Canal Sur.