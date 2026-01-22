Enrique Tadeo, amigoooo

Ha muerto un hombre de radio, un periodista deportivo, un algecirista, un cofrade devoto del Cristo de la Buena Muerte, un musiquero rumboso, un algecireño con sonrisa amplia, de trato afable, un compañero de vida para Chelo, un padre preocupado porque su niña Ana creciera bien y tuviera mucho futuro por delante. A Enrique Tadeo le falló el corazón, fíjate qué cosas tiene la vida, con lo grande que lo tenía.

Escuchaba hace unos días a una famosa locutora de radio decir que en España enterramos de palabra más que bien, aunque a homenajes en vida nos gane Francia. En la persona de Enrique hablan por sí solo lo que podemos leer en las redes sociales sobre y por él -ahora que nos falta- , o lo que he comprobado por la conmoción de mis compañeros y compañeras de Canal Sur en Algeciras -así lo sigo sintiendo-, en algunos de ellos que lo vieron morir en directo, o por lo que siento personalmente, ahora que escribo estas letras, y compruebo en tantas y tantas personas, paisanos, paisanas, amigos, amigas, conocidos y conocidas, todos agradecidos y agradecidas por haberle disfrutado, compungidos, tristes por la pérdida.

Queda lo compartido. En mi caso, nuestro tiempo de radio en Onda Cero en Algeciras, y más tarde en Canal Sur, cuando lo incorporamos sabiendo lo mucho que iba a aportar. Enrique tenía versatilidad profesional, una condición de la vieja radio que se aprecia mucho. Aseguraba las mejores crónicas deportivas, el comentario y el colaborador o colaboradora más acertado en las retransmisiones y programas de Semana Santa, la sapiencia carnavalesca, el conocimiento de un algecireño popular, muy pegado al terreno.

Bromeamos mucho juntos, y tuvimos también nuestro tiempo para la reivindicación, que sí, que era necesario ir a seguir al Balonmano Ciudad de Algeciras a aquella fantástica Copa del Rey, o trasladando las quejas de la plantilla del centro de producción de la RTVA en Algeciras por la pérdida de personal y medios, ya en parte resuelta. Y cómo disfrutamos aquel empate de ascenso a Segunda División del Algeciras CF con el Athletic de Bilbao B, con susto incluido con la entonces pequeña Ana.

Creo que yo, como muchas otras personas, te vamos a recordar sonriendo, amigooooo (y esta forma de alargar la amistad el eco de nuestra amistad con la que nos saludábamos, que heredamos de nuestro común colega Manolo Yélamo, solo la entenderemos unos pocos).