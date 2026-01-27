Un vídeo viral transforma Algeciras en un escenario de 'The Last of Us'

Un vídeo publicado en TikTok por el perfil @gamerdreams.ai ha tenido gran repercusión tras recrear Algeciras con una estética inspirada en el videojuego The Last of Us. La pieza transforma distintos enclaves reconocibles de la ciudad, como la Plaza Alta o la calle Ruiz Tagle, en un escenario posapocalíptico que ha captado la atención de miles de usuarios en la plataforma.

La recreación se suma a una serie de vídeos en los que el creador aplica este mismo estilo visual a diferentes ciudades, reinterpretándolas desde el imaginario del conocido videojuego.

La inteligencia artificial y la recreación de ciudades

El perfil @gamerdreams.ai se ha popularizado por crear vídeos en los que distintas ciudades, tanto de España como de Portugal, aparecen recreadas con la estética de dicho videojuego. El vídeo dedicado a Algeciras se enmarca dentro de esta línea de contenidos, que conecta la cultura del videojuego con espacios reales.

Este tipo de recreaciones visuales se ha convertido en una tendencia en redes sociales, donde la reinterpretación de ciudades desde universos reconocibles favorece la viralidad del contenido.

El vídeo continúa circulando en TikTok, acumulando visualizaciones y reforzando el interés por este tipo de contenidos creativos.