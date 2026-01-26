El Arrebato actuará en La Línea en la IV edición de En La Línea Música

El artista El Arrebato ha sido confirmado en el cartel de la IV edición de En La Línea Música 2026. El concierto tendrá lugar el próximo 18 de septiembre en la Plaza de Toros de La Línea de la Concepción, donde presentará en directo El Viaje Inesperado, su nuevo trabajo de estudio.

En este disco, Javier Labandón ha plasmado todo su talento, su esencia y su corazón en un proyecto que respira frescura, madurez y emoción, y que apunta, según ya señalan muchos, a convertirse en el mejor álbum de su trayectoria.

Presentación de su nuevo disco, El viaje inesperado

El Viaje Inesperado marca una nueva etapa en la carrera de El Arrebato, en la que el artista se atreve con nuevos ritmos musicales sin perder su estilo único. La propuesta llega acompañada de una energía renovada y una frescura contagiosa que busca sorprender tanto a su público habitual como a nuevos oyentes.

Con más de dos décadas de carrera, El Arrebato ha firmado canciones que forman parte de la vida de miles de personas. Su sello inconfundible ha convertido la rumba, el pop y la poesía en himnos de alegría, amor y superación.

Las entradas para el concierto estarán disponibles a partir de mañana, 27 de enero, a las 12.00 horas, a través de entradas.com y en Discos Gramm.