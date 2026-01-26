“Soy libre”: el nuevo himno con el que Radio Macandé reivindica su esencia

Radio Macandé vuelve a la actualidad musical con “Soy libre”, un nuevo sencillo que se presenta como un himno al sentimiento sin cadenas y una declaración de autenticidad. Ernesto Márquez y Juan Luis Mendoza, hijos predilectos de La Línea de la Concepción, regresan con una canción que conecta con la esencia que los ha definido durante más de dos décadas de trayectoria.

El tema supone el primer adelanto de un nuevo trabajo discográfico y confirma que el dúo sigue siendo dueño de un compás propio, marcado por la verdad, la emoción y el respeto a sus raíces musicales.

Un manifiesto de libertad y pureza

“Soy libre” no es solo una canción, sino un manifiesto que habla de la libertad entendida desde el autoconocimiento y la fidelidad al propio espíritu. La letra aborda esa necesidad de expresarse sin filtros ni artificios, con un mensaje que busca quedarse grabado en el corazón del oyente.

En lo musical, Radio Macandé funde la luz de Cádiz con una sonoridad actual, manteniendo ese equilibrio entre tradición y frescura que ha caracterizado su carrera desde sus inicios.

Primer latido de un nuevo disco

El nuevo sencillo es uno de los ocho temas que darán forma al próximo trabajo discográfico del grupo, cuyo título se dará a conocer en el mes de noviembre de 2026. Este lanzamiento marca el inicio de una etapa de madurez luminosa, en la que el dúo se desprende de etiquetas para abrazar su esencia más genuina.

La canción bebe de la herencia de maestros como Camarón de la Isla y Paco de Lucía, integrando esa influencia en un flamenco pop contemporáneo que invita tanto al baile como a la emoción.

El sencillo “Soy libre” estará disponible en todas las plataformas digitales el próximo viernes 30 de enero.