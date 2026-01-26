Esta librería histórica de San Roque cumple 50 años

La Librería Elebé, ubicada en la calle Málaga de San Roque (Cádiz), cumple 50 años de historia y ha recibido la visita de representantes del Ayuntamiento para felicitar a sus propietarios por este hito que refuerza su compromiso con la lectura y la cultura local.

Este lunes, el teniente de alcalde de Comercio, David Ramos, y la concejal de Bibliotecas, Rocío Fernández, acudieron al establecimiento para saludar a los responsables de Elebé, Camino Viñayo y Pablo Franco, que regentan la tienda desde hace una década y han preservado su espíritu como referente del sector durante medio siglo.

Medio siglo de libros y papelería

Inaugurada originalmente hace 50 años por los profesores Carlos Blanco y Eduardo López, Elebé comenzó en un local más pequeño también en la calle Málaga, y con los años se ha consolidado como una de las librerías más queridas de San Roque.

La librería ofrece una amplia oferta de libros y productos de papelería, y en los últimos tiempos ha experimentado un notable incremento en la venta de obras, especialmente de literatura juvenil, según ha señalado la actual copropietaria.

Apoyo al tejido cultural y bibliotecas municipales

La concejal Rocío Fernández ha destacado que la visita institucional representa “el apoyo del Ayuntamiento al comercio local”, y ha puesto en valor la relación estrecha de Elebé con la Red Municipal de Bibliotecas, con la que colabora en actividades culturales, charlas y en la Feria del Libro de San Roque.

Camino Viñayo ha recordado que, además de mantener viva la tradición de la librería, el establecimiento ha adaptado su oferta a las necesidades actuales del público, especialmente de los jóvenes lectores, consolidando así su papel en la difusión del hábito lector en la ciudad.

Un aniversario con proyección local

Con medio siglo de vida, Elebé no solo celebra una trayectoria longeva, sino que también refuerza su presencia como espacio de encuentro para amantes de la lectura en San Roque y el Campo de Gibraltar, invitando a vecinos y visitantes a descubrir su oferta y a sumarse a las actividades culturales vinculadas al libro.