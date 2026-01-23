San Roque celebra la gran final del I Certamen Nacional de Copla

El Teatro Juan Luis Galiardo de San Roque acogerá el próximo 24 de enero la gran final del I Certamen Nacional de Copla “Ciudad de San Roque”, una cita cultural que reunirá a intérpretes de distintos puntos del país y que tendrá un carácter benéfico a favor de la asociación Apoyo Mutuo.

La final, que comenzará a las 20.30 horas, pone el broche a un certamen que apuesta por la promoción de la copla como patrimonio musical y por el impulso a nuevos talentos del género.

Ocho finalistas en la gran cita musical

En la final participarán ocho artistas seleccionados a lo largo del concurso: Sonia Mena, Mila Balsera, Miguel Zerpa, Eduardo Díaz, Jesús Navarro, Verónica Martín, Silverio Belmonte y María José Heredia.

Cada uno de ellos defenderá su propuesta artística ante el público y el jurado en una velada que combinará competición y espectáculo.

Un certamen con carácter solidario

Las entradas para el evento cuestan 5€. La recaudación del evento se destinará íntegramente a la asociación Apoyo Mutuo, reforzando el componente solidario de esta iniciativa cultural. La organización ha subrayado la importancia de acercar la copla al público y de convertir la cultura en una herramienta de apoyo social.

Artistas invitados y acompañamiento musical

La gala contará con la participación de Tamara Jerez como artista invitada y madrina del certamen. La presentación correrá a cargo de Beatriz Terol y Rafael Díaz, mientras que la dirección artística será responsabilidad de Tamara Calle.

El acompañamiento musical lo realizará la orquesta de Fran Rivero y el espectáculo se completará con la actuación del grupo de baile Soul Fusión, que aportará un componente escénico a la velada.

Con la celebración de este certamen nacional, San Roque refuerza su programación cultural y consolida el Teatro Juan Luis Galiardo como espacio de referencia para eventos musicales y solidarios de ámbito nacional.