El próximo libro de 'Historias de Algeciras' de Tapia Ledesma, solidario con la Asociación de Esclerosis Múltiple

La próxima edición del libro solidario Historias de Algeciras de Manuel Tapia Ledesma tendrá como beneficiaria a la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar (ADEM-CG). El historiador recopilará en un nuevo volumen los artículos que cada fin de semana publica en las páginas y la web de Europa Sur, un libro que espera ver la luz en 2026 y cuyos beneficios de venta serán destinados a la asociación sin ánimo de lucro que asiste a enfermos y familiares de esclerosis múltiple en la comarca.

El prolífico Tapia Ledesma ha explicado que el proyecto del XII volumen de Historias de Algeciras se encuentra pendiente de respuesta de financiación. Una vez presentado el libro al comienzo de la próxima primavera, el autor espera en que la presente edición pueda ser adquirida desde el mismo día de su presentación, como ya es tradicional, en la también solidaria papelería Hiperoffice, en la calle Radio Algeciras. Este establecimiento colabora de modo altruista.

Historias de Algeciras XII constará de veinte capítulos que recogerán historias reales y documentadas que han tenido como protagonista a la ciudad de Algeciras. Llevando por título, entre otras: Las Misioneras Concepcionistas en Algeciras, Santacana y la Cruzcampo, el Padre Cruceyra, un hombre para la eternidad o el Héroe de la calle Alta.

Además de historias costumbristas, Tapia Ledesma publica dominicalmente en Europa Sur una serie que trata de reflejar el impacto que tuvo en Algeciras el llamado Sexenio Democrático (1868-1874), y que, de modo más extenso, será objeto de una futura entrega de Historias de Algeciras.

La última entrega de Historias de Algeciras de Manuel Tapia Ledesma aborda en 316 páginas, divididas en trece capítulos, los principales acontecimientos en la ciudad durante el Trienio Liberal (1820-1823).