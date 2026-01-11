Del sol al paraguas: el Campo de Gibraltar se prepara para una semana marcada por el tren de borrascas

La masa de aire muy suave avanzará sobre la Península y se extenderá hasta el mar del Norte.

El invierno se toma un respiro, pero no del todo. El Campo de Gibraltar afronta la semana del 12 al 18 de enero bajo la influencia de un patrón atmosférico muy dinámico: llega el “exprés” de los frentes atlánticos, una sucesión de borrascas que irá dejando lluvias intermitentes, sin episodios extremos, pero con pocos descansos secos.

Eso sí, antes de sacar definitivamente el paraguas, habrá una tregua muy clara.

Lunes 12: el mejor día de la semana

El lunes será, sin discusión, el día más estable. Cielos despejados, ambiente soleado y temperaturas suaves convertirán la jornada en la más aprovechable de la semana. Ideal para actividades al aire libre y para poner lavadoras sin miedo.

De martes a domingo: lluvias a ratos, sin excesos

A partir del martes 13, el tiempo cambia de tono. No será un episodio de lluvias fuertes ni torrenciales, pero sí persistente, con varios frentes cruzando la zona:

Martes y miércoles: lluvias débiles, más intermitentes que continuas.

lluvias débiles, más intermitentes que continuas. Jueves y viernes: llega un nuevo frente frío desde el Atlántico, con lluvias moderadas, especialmente en el área del Estrecho durante el viernes.

llega un nuevo frente frío desde el Atlántico, con lluvias moderadas, especialmente en el área del Estrecho durante el viernes. Fin de semana: el ambiente húmedo continuará, con precipitaciones que podrían reaparecer de forma irregular.

En resumen: una borrasca tras otra, con pequeños respiros… pero pocos días completamente secos.

Temperaturas suaves para ser enero

A pesar del protagonismo de las nubes y la lluvia, el frío no será el titular.

Las temperaturas se mantendrán en valores muy llevaderos para estas fechas:

Máximas: entre 16 y 17 grados

entre 16 y 17 grados Mínimas: en torno a 9-10 grados. En municipios del interior, más bajas, sobre los 6-7 grados

Un invierno templado, más propio de finales de febrero que de mediados de enero.

Poniente y levante, turno rotatorio

Los vientos irán alternando entre poniente y levante a lo largo de la semana, un vaivén típico del Estrecho que influirá tanto en la sensación térmica como en el estado del mar.

Mirando más allá: un enero más templado y húmedo

Los modelos a medio plazo confirman que este escenario no es puntual. El Centro Europeo de Predicción a Medio Plazo (ECMWF) anticipa que lo que queda de enero vendrá marcado por temperaturas por encima de la media, entre 1 y 3 ºC más altas de lo habitual en gran parte de España, incluido el sur peninsular.

Durante la tercera semana del mes, hasta el día 26, el patrón continuará, aunque con anomalías algo más moderadas. El anticiclón seguirá alejado y las perturbaciones atlánticas tendrán vía libre, lo que refuerza la previsión de lluvias por encima de la media, especialmente en la fachada atlántica.

Eso sí, conviene recordarlo: que sea más templado no significa que haga calor. Enero sigue siendo uno de los meses más fríos del año, aunque este 2026 haya decidido suavizar las formas en su segunda mitad.