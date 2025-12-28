Los videojuegos más esperados de 2026: 'Grand Theft Auto VI', 'Wolverine' o '007 First Light'

'007 First Light' es uno de los juegos más esperados de 2026

Grand Theft Auto VI es el título más esperado de 2026, un año que viene cargado de lanzamientos como Marvel's Wolverine, la nueva consola de Steam, Saros o 007 First Light, además del regreso a escena de sagas como Resident Evil o Mario Tennis Fever.

'Grand Theft Auto VI' (Multiplataforma. 19 de noviembre)

Ha habido que esperar 13 años para que Rockstar Games lance un nuevo Grand Theft Auto (GTA), una de las franquicias más vendidas y exitosas de la historia de los videojuegos desde su creación en 1997 con más de 450 millones de copias vendidas en todo el mundo.

Tras varios anuncios y retrasos, la compañía ha pospuesto su lanzamiento para el 19 de noviembre de una nueva entrega ambientada en escenarios de mundo abierto como el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida, o en Vice City, escenario clásico de la serie.

Según los primeros detalles, GTA VI introducirá dos protagonistas: Jason Duval, un exmilitar metido en asuntos turbios, y Lucía Caminos, exconvicta y primera protagonista femenina en una historia principal de la saga.

'Marvel's Wolverine' (Playstation 5. Otoño)

Una imagen de 'Marvel's Wolverine' / Marvel

Sony, Marvel Games e Insomniac Games unen sus fuerzas para traer el primer videojuego de nueva generación del mítico superhéroe Wolverine (Lobezno), en exclusiva para PlayStation 5 durante el otoño de 2026.

El juego lleva a Logan a indagar en su personaje y explorar distintos escenarios desde Madripoor a Canadá o Tokio, en un título de acción descarnada repleto de guiños a la mitología clásica de X-Men, con aliados y enemigos como Mística, Omega Rojo o los Reavers. Promete espectacularidad máxima.

'Resident Evil: Requiem' (Multiplataforma. 27 febrero)

El 27 de febrero llega la nueva entrega de la saga de terror de Capcom en multiplataforma. Con Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy, ahora investigando una serie de extrañas muertes que podrían llevar a descubrir la verdad oculta de los experimentos de la siniestra corporación Umbrella.

Un título que promete acción trepidante, zombis, monstruos y muchos sustos en uno de los survival horror más escalofriantes y legendarios de los videojuegos.

'007 First Light' (Multiplataforma. 27 marzo)

Los amantes de James Bond y los de los juegos de acción y sigilo, tienen el 27 de marzo marcado en rojo en el calendario. Llega First Light (multiplataformas), videojuego de acción y aventuras que cuenta una reimaginada historia, original e independiente, sobre los orígenes de un joven James Bond.

Un título que llevará a los jugadores por todo el mundo, mientras eligen si superar los desafíos con fuerza bruta, ingenio y encanto personal.

'Saros' (Playstation. 30 abril)

Otro exclusivo para Playstation 5 y otra de las grandes apuestas de Sony para este año. Llegará el 30 de abril y se trata de un juego ambientado en un planeta y un mundo misterioso y terrorífico con mecánicas similares a Returnal, otro exclusivo de Sony de acción y disparos en tercera persona muy intenso.

Nintendo y los 40 años de Mario (Switch 2)

Con motivo del 40 aniversario de Super Mario, Nintendo echará el resto con varios títulos y sorpresas de su universo: Mario Tennis Fever, nuevo videojuego deportivo que llega el 12 de febrero, Super Mario Bros Wonder versión Switch 2 y Yoshi and the Mysterious Book (con el simpático dinosaurio como protagonista).

Además, llegarán Pokémon Pokopia (nuevo título de la franquicia), Splatoon Raiders o el Animal Crossing actualizado para su nueva consola, y para los más nostálgicos una nueva versión de su casco Virtual Boy de 1995, que llega de la mano de un catálogo de clásicos para la consola más incomprendida (y extraña) de la compañía japonesa.

Steam Machine

La nueva consola híbrida de Valve llegará en 2026. Se sabe que es un potente pc consolizado hasta seis veces más potente que su predecesora, Steam Deck, que correrá los juegos de la biblioteca de Steam, optimizada para jugar, pero con todas las funciones propias de un ordenador. Tendrá un diseño cuadrado de color negro y será la principal amenaza para Playstation, Xbox y Switch 2.

Rumores para no perder de vista

Más allá de las nuevas (habituales) versiones de los deportivos FC26 o de NBA 2K, otros títulos destacados que no se sabe bien si llegarán a lanzarse en 2026 pero suenan con fuerza son: Tomb Raider: Legacy of Atlantis (un remake del primer juego de Lara Croft de 1996), la nueva entrega de Fable, el nuevo juego de terror de Hideo Kojima (bajo el título OD: Knock) o Judas, el nuevo juego de acción en primera persona del creador del mítico BioShock.