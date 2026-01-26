Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el mayor entramado de organizaciones de traficantes de cocaína con base en el Campo Gibraltar que dominaba el Atlántico y los ríos españoles con el uso de narcolanchas. La operación sombra negra, avanzada el pasado día 23 de enero, se ha saldado con 49 registros -11 en Algeciras y 7 en La Línea- y 105 personas detenidas que formaban un entramado criminal en una operación que contó con la colaboración de la NCA, DEA, DGSN, EUROPOL, MAOC-N y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde. Han sido intervenidos 10.400 kilos de cocaína, 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, tres armas de fuego, más de 800.000 euros, dos hexacópteros, múltiples cuentas bancarias, más de 150 teléfonos móviles, diverso material náutico y numerosos dispositivos electrónicos de última generación destinada al tráfico marítimo valorado en 2.500.000 euros.

Operaban durante la noche

Tras más de un año de investigación dirigida por el Juzgado Central de Instrucción 3 y la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional, el pasado noviembre se realizó la explotación operativa consiguiendo desmantelar una red criminal especializada, presuntamente, en la introducción de grandes cantidades de cocaína en territorio español a través de embarcaciones de alta velocidad conocidas como narcolanchas. Partían desde el río Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el océano Atlántico. Allí se encontraban con buques nodrizas al objeto de trasvasar la sustancia estupefaciente para su posterior regreso al archipiélago canario y sur peninsular.

Las altas velocidades de las embarcaciones, en ocasiones superiores a los 40 nudos de velocidad y el uso de comunicaciones encriptadas, terminales satélites, teléfonos móviles de difícil rastreo o un lenguaje codificado para evitar ser detectados por las fuerzas de seguridad, les permitían operar durante las horas nocturnas dificultando las labores policiales.

Ataque al centro logístico

La estructura de la organización se extendía desde Galicia, Portugal, Huelva, Cádiz, el Campo de Gibraltar, Málaga, Almería, Gerona y Ceuta, pasando por Marruecos hasta las islas de Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura y Tenerife. Se practicaron un total de 49 entradas y registros contando con la participación del Grupo Especial de Operaciones –GEO- y el Grupo Operativo Especial de Seguridad –GOES. En concreto se realizaron en – Lanzarote (14), Gran Canaria (14), Fuerteventura (2), Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7), Jerez (2) donde se han intervenido 70 vehículos, 30 embarcaciones, seis inmuebles, múltiples cuentas bancarias, tres armas de fuego, más de 800.000 de euros, dos hexacópteros, numeroso material tecnológico de última generación tales como inhibidores de alta frecuencia, amplificadores de WIFI que usaban para expandir la señal en alta mar, conexiones satélites, más de 150 teléfonos móviles siendo múltiples de ellos de carácter encriptado y material náutico.

Entre todos los registros, se ha atacado al mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar encargado de suministrar terminales de comunicación seguros a la mayor parte de narcotraficantes de Andalucía y diverso material de navegación para las travesías en las narcolanchas.

Más de un mes en alta mar

Llegaban a crear verdaderas plataformas acuáticas donde los pilotos permanecían incluso más de un mes embarcados en alta mar realizando varias operaciones sucesivas. Disponían el momento exacto para los cambios de tripulación mientras se encontraban en el agua, suministraban estas plataformas con los bienes y servicios que requerían.

Tenían sus propios centros de almacenaje de combustible, llegándose a demostrar el empleo de más de 100.000 litros. Embarcaciones de menor tamaño eran las encargadas de suministrar tanto la gasolina como los víveres, equipos de comunicación o la propia ropa para los notarios que acompañaban la droga desde el buque nodriza hasta nuestro país.

Otras personas de la organización ubicadas en puntos de control realizaban labores de vigilancia para determinar la posición de los medios marítimos y aéreos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado abarcando una amplia red de puntos de seguridad a lo largo de la costa.

Pagaban el silencio

Los agentes tuvieron conocimiento de que la organización llegó a pagar 12.000.000 de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en un alijo para garantizar su silencio y evitar así cualquier vinculación con las actividades delictivas.

Gracias a la colaboración de agencias como la National Crime Agency (NCA), Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA), Dirección General de Seguridad Nacional de Marruecos (DGSN), Europol, Centro de Análisis y Operaciones Marítimas en materia de Narcotráfico (MAOC-N) y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde. Además se contó con el apoyo directo del Centro Nacional de Inteligencia –CNI-.

Esta operación se ha desarrollado en dos fases, culminando la primera de ellas en junio del año pasado con resultado de 48 personas detenidas y 29 registros en Lanzarote (14), Gran Canaria (13) y Fuerteventura (2) llegando a intervenir aproximadamente 100.000 euros, cerca de 3.800 kilos de cocaína, 69 vehículos -19 embarcaciones y motos acuáticas-, seis inmuebles, cuentas bancarias, tres armas de fuego cortas, numerosa documentación y diversos útiles destinados al tráfico marítimo como teléfonos satélites y dispositivos de geolocalización.

En una segunda fase finalizada en noviembre del pasado año se practicaron 20 registros – Algeciras (11), La Línea de la Concepción (7), Jerez (2) donde se han intervenido más de 700.000 euros, dos hexacópteros, diverso material náutico y numeroso material tecnológico de última generación – inhibidores de frecuencia, amplificadores WIFI y conexiones satélites - logrando desarticular esta red criminal que operaba en el Campo de Gibraltar con la detención de 57 personas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico de drogas.

Las investigaciones han permitido detectar que esta organización criminal era la responsable de la introducción en Europa de 57.000 kilos de cocaína en el último año. Contaba con coordinadores en Marruecos, Cádiz y Canarias encargados de recibir y distribuir estupefaciente procedente de Colombia y Brasil logrando intervenir las autoridades portuguesas 6.600 kilos de cocaína a bordo de un semisumergible.

Operación cofinanciada con Fondos Europeos del Fondo de Seguridad Interior

Agentes de la Policía Nacional, con la colaboración de EUROPOL y otras autoridades policiales de distintos países, han llevado a cabo esta operación contando con instrumentos de financiación de la Unión Europea. Esta estrategia se enfoca en cuatro puntos clave: establecer un entorno de seguridad preparado para el futuro, combatir las amenazas emergentes, proteger a los ciudadanos europeos del terrorismo y la delincuencia organizada, y forjar un robusto ecosistema de seguridad europeo.

Para lograr estos objetivos, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior de la Comisión Europea (DG HOME por sus siglas en inglés), junto con las agencias de la UE y fondos específicos de la UE, como los Fondos de Seguridad Interna (ISF por sus siglas en inglés), respaldan a los Estados miembros en la lucha contra las amenazas criminales mediante operaciones coordinadas dirigidas a desmantelar las redes criminales y sus modelos de negocio. Las intervenciones efectuadas bajo este esquema han sido cofinanciadas por la Unión Europea, como parte del apoyo a los Estados miembros para combatir las redes delictivas que constituyen las amenazas más significativas para la seguridad de los ciudadanos de la UE y de la Unión en su conjunto.