Operación sombra negra: cae en el Campo de Gibraltar una red criminal que intentó introducir 57.000 kilos de cocaína en el último año

La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal responsable de introducir en Europa 57.000 kilos de cocaína durante el último año, en lo que se considera el mayor centro de distribución y lavado de activos del Campo de Gibraltar.

La operación, desarrollada en dos fases, ha permitido la detención de 105 personas y ha desmantelado una red que operaba desde Sudamérica hasta Europa, coordinando el tráfico de grandes cantidades de droga y el blanqueo de sus beneficios.

Fuentes policiales destacan la magnitud de la operación y su impacto en la lucha contra el narcotráfico en la región, considerada históricamente uno de los principales puntos de entrada de droga en Europa.

La investigación pone de relieve la colaboración internacional y el esfuerzo coordinado entre distintos cuerpos policiales para desmantelar organizaciones criminales que operan a gran escala y que representan una amenaza directa tanto para la seguridad pública como para la economía regional.

Con esta operación, la Policía Nacional refuerza su compromiso de combatir el narcotráfico y el lavado de activos, desmantelando redes que hasta ahora habían logrado operar con impunidad en el Campo de Gibraltar y otros puntos estratégicos de Europa.

El comisario principal Francisco Javier Vidal y Delgado-Roig, Jefe Provincial de la Policía Nacional, junto a responsables de la Brigada Central de Estupefacientes, ofrecerán más detalles sobre la investigación y los resultados obtenidos este lunes en Cádiz.

Operaciones contra el tráfico de cocaína

A mediados de enero, funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una actuación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional, lograron desarticular tres organizaciones criminales interconectadas -una de ellas vinculada al Balkan Cartel, una célula del cártel de los Balcanes- dedicadas a la introducción de grandes alijos de cocaína en España mediante el asalto a buques portacontenedores antes de su llegada al estrecho de Gibraltar. Se intervinieron más de 2.475 kilos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo, joyas y relojes por valor de 100.000 euros, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización.

Días antes, la Policía Nacional protagonizó la mayor aprehensión de cocaína en alta mar de toda su historia tras interceptar un buque mercante que ocultaba 9.994 kilos de droga entre un cargamento de sal cuando navegaba por el océano Atlántico, a 535 kilómetros de Canarias. La operación, en la que también colaboró la Armada Española, se saldó con 13 detenidos, la intervención de 294 fardos de cocaína y la incautación de un arma de fuego corta utilizada para custodiar el alijo.