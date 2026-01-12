La Policía Nacional y la Armada se incautan en alta mar del mayor alijo de cocaína de su historia con casi 10 toneladas

Así fue el asalto de la Policía Nacional al mercante con casi 10 toneladas de cocaína en pleno Atlántico.

La Policía Nacional ha protagonizado la mayor aprehensión de cocaína en alta mar de toda su historia tras interceptar un buque mercante que ocultaba 9.994 kilos de droga entre un cargamento de sal cuando navegaba por el océano Atlántico, a 535 kilómetros de Canarias.

La operación, difundida este lunes 12 de enero y en la que también ha colaborado la Armada Española, se ha saldado con 13 detenidos, la intervención de 294 fardos de cocaína y la incautación de un arma de fuego corta utilizada para custodiar el alijo.

El abordaje fue realizado la pasada semana por agentes del Grupo Especial de Operaciones (GEO), en una compleja actuación internacional en la que han participado, entre otros organismos, el Maritime Analysis and Operations Centre-Narcotics (MAOC), la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, la Policía Federal de Brasil, la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido, así como autoridades policiales de Francia y Portugal, además del Citco.

La investigación, dirigida por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 4, se inició tras detectar la actividad de una organización criminal multinacional dedicada presuntamente a la exportación a gran escala de cocaína desde Sudamérica hacia Europa por vía marítima.

Un buque al pairo durante casi 12 horas

Tras diversas tareas de inteligencia, los investigadores lograron localizar el mercante en aguas del Atlántico. Con la activación de los mecanismos de colaboración con la Armada, el GEO llevó a cabo el asalto y detuvo a las trece personas que se encontraban a bordo.

La embarcación, procedente de Brasil y que transportaba varias toneladas de sal, fue asaltada por el Grupo Especial de Operaciones --GEO-- que detuvo a sus 13 tripulantes

La operación no estuvo exenta de dificultades. Una vez abordada la embarcación, el buque se quedó sin combustible, permaneciendo al pairo durante casi 12 horas, lo que obligó a solicitar el apoyo de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) para su remolque hasta el archipiélago canario.

Fue entonces cuando los agentes localizaron el alijo: casi diez toneladas de cocaína ocultas entre toneladas de sal, además de un arma de fuego empleada por los integrantes del entramado criminal para proteger la mercancía.

Interceptado un carguero con varias toneladas de cocaína al oeste de Canarias con 13 detenidos. / EFE/Ramón de la Rocha

Un golpe sin precedentes en alta mar

La operación, bautizada como Marea Blanca, supera todos los precedentes de la Policía Nacional en este tipo de actuaciones. Hasta ahora, la mayor intervención en alta mar se remontaba a 1999, cuando se interceptó el buque Tammsaare con 7.500 kilos de cocaína ocultos en su proa.

El buque llegó en la tarde de este domingo al puerto de Santa Cruz de Tenerife donde permanece atracado para realizar las labores de pesaje de la droga y con los tripulantes detenidos y bajo custodia policial

Este nuevo golpe confirma la intensificación del tráfico marítimo de drogas a gran escala y la creciente sofisticación de las organizaciones criminales, así como la importancia de la cooperación policial internacional para combatirlas.

El destino del cargamento, sin desvelar

La Policía Nacional no precisa en su nota de prensa el puerto de destino del mercante interceptado. No obstante, los últimos informes internacionales sitúan a Algeciras como el principal puerto europeo en decomisos de cocaína en contenedores, según los datos más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), correspondientes a 2024.

En ese ranking, Algeciras encabeza la lista nacional con 34,8 toneladas incautadas, seguido de Barcelona (32,7) y Valencia (29,4). También figuran entre los puertos más relevantes Vigo (16 toneladas), Santa Cruz de Tenerife (14,5) y Las Palmas (12,4), lo que evidencia la amplitud geográfica del narcotráfico marítimo en España.

Según el informe conjunto de la Agencia Europea sobre Drogas (EUDA) y la Oficina Regional de Enlace de Inteligencia para Europa Occidental (RILO-WE), dependiente de la Organización Mundial de Aduanas, la cocaína procedente de Colombia, Bolivia y Perú llega mayoritariamente a Europa oculta en cargamentos legales transportados en grandes buques comerciales, especialmente portacontenedores. La fruta tropical, como el plátano, sigue siendo uno de los métodos más habituales de camuflaje.