Fusiles Kalashnikov para proteger un alijo de hachís con dos detenidos en Algeciras y más de mil kilos de droga

La Policía Nacional ha detenido a dos personas en Algeciras cuando custodiaban una tonelada de hachís en una casa de campo situada en la zona de Pelayo. Los arrestados empleaban tres armas de guerra automáticas tipo Kalashnikov (AK-47) para garantizar la seguridad del alijo, en el marco de la operación Lux —como el título del último disco de Rosalía— contra el tráfico de drogas.

La actuación policial es el resultado de una investigación previa que permitió localizar un inmueble utilizado por la organización criminal como guardería, término empleado en el argot policial para referirse a los lugares destinados a ocultar y custodiar grandes cantidades de estupefacientes. Según las pesquisas, los fardos de hachís habían sido introducidos con anterioridad por la franja costera comprendida entre Algeciras y Tarifa.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a dos individuos de origen albanés, encargados de la vigilancia permanente de la droga. En el interior del inmueble se incautaron tres fusiles Kalashnikov municionados, en perfecto estado de funcionamiento y con capacidad inmediata para abrir fuego, lo que elevó notablemente el nivel de riesgo de la operación.

El uso de este tipo de armamento por parte de las organizaciones dedicadas al narcotráfico reviste una especial gravedad en el Campo de Gibraltar, una zona especialmente sensible por su carácter estratégico dentro de las rutas internacionales de la droga. En los últimos meses, las fuerzas de seguridad han constatado un incremento de la violencia y del empleo de armas de fuego para proteger grandes alijos de hachís y cocaína, tanto frente a la acción policial como ante posibles bandas rivales.

Esta tendencia pone de manifiesto la creciente especialización, capacidad operativa y dimensión internacional de estas redes criminales, así como el elevado riesgo que suponen para la seguridad ciudadana y para la integridad de los agentes que combaten el narcotráfico.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Algeciras en la mañana de este viernes, 9 de enero, decretándose su ingreso en prisión. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones dentro de esta operación, que supone un nuevo golpe a las organizaciones criminales que operan en el Campo de Gibraltar.