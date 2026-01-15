El Campo de Gibraltar, eje de una macrooperación contra el Balkan Cartel con 2,4 toneladas de cocaína y 30 detenidos

Así cayó el Balkan Cartel en el Campo de Gibraltar: el vídeo de la macrooperación con 2,4 toneladas de cocaína.

El Campo de Gibraltar vuelve a situarse en el epicentro de la lucha internacional contra el narcotráfico tras una de las operaciones más complejas desarrolladas en los últimos años. Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en una actuación conjunta con la Guardia Civil y la Policía Nacional, han logrado desarticular tres organizaciones criminales interconectadas, una de ellas vinculada al Balkan Cartel, una célula del cártel de los Balcanes, dedicadas a la introducción de grandes alijos de cocaína en España mediante el asalto a buques portacontenedores antes de su llegada al estrecho de Gibraltar.

Se han intervenido más de 2.475 kilos de cocaína, más de 166.000 euros en efectivo, joyas y relojes por valor de 100.000 euros, ocho vehículos de alta gama, armas de guerra, 215 garrafas de gasolina, diverso equipo náutico y escalas utilizadas para los asaltos, así como dispositivos de geolocalización.

La operación, desarrollada tras más de un año de investigación, se ha saldado con la detención de 30 personas, la realización de 19 entradas y registros y la incautación de 2.475 kilos de cocaína, además de armas de guerra, más de 166.000 euros en efectivo, joyas y relojes valorados en 100.000 euros, ocho vehículos de alta gama, 215 garrafas de gasolina, material náutico, escalas utilizadas para los asaltos y dispositivos de geolocalización. Asimismo, se han bloqueado activos inmobiliarios por un valor cercano a los cinco millones de euros y cuatro monederos virtuales de criptomonedas.

Tres organizaciones criminales coordinadas

La investigación se inició en octubre de 2024, tras la aprehensión de 88 kilos de cocaína ocultos en un vehículo en Mijas (Málaga). A partir de ese momento, los investigadores destaparon la existencia de tres estructuras criminales que operaban de forma coordinada: una de ellas vinculada al Balkan Cartel, propietaria de la droga; otra integrada por individuos de origen colombiano con actividad tanto en Colombia como en España; y una tercera organización asentada en el Campo de Gibraltar, encargada de proporcionar el soporte logístico en territorio nacional.

Para introducir la cocaína utilizaban contenedores marítimos transportados en buques portacontenedores, recurriendo a la técnica de los trepadores. Este método consiste en emplear a jóvenes buenos nadadores y de familias con pocos recursos que cargan la droga en las embarcaciones cuando se encuentran en alta mar. Posteriormente, otros miembros de la organización se desplazaban a España con la misión de interceptar los buques antes de su llegada al Estrecho, contando para ello con la infraestructura logística facilitada desde el Campo de Gibraltar.

Un primer asalto frustrado

A mediados de 2025, la tripulación de un buque con destino al puerto de Cádiz alertó al Servicio de Salvamento Marítimo tras detectar la presencia de polizones en cubierta. La intervención permitió la incautación de 1.355 kilos de cocaína ocultos en un contenedor. Las pesquisas posteriores confirmaron que tres hombres encargados de recuperar la sustancia huyeron precipitadamente a su país de origen.

Poco después, otro buque, cuando navegaba por aguas portuguesas, avisó a las autoridades de ese país al haber sido secuestrado por polizones armados con armas largas. En esta ocasión, los asaltantes lograron extraer diversos fardos de cocaína ocultos en un contenedor, culminando con éxito el rescate de la droga mediante la técnica conocida como drop off.

La técnica del 'drop off' consiste en arrojar la mercancía desde un mercante para su recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino, sometiendo a la tripulación de los buques y extrayendo la droga del interior de los contenedores, usando técnicas militares y con armas de guerra.

Técnicas militares y armas de guerra

La investigación permitió detectar nuevos rescates de droga durante los meses de septiembre y octubre. En uno de ellos participaron tres miembros de la organización colombiana y dos integrantes de la célula del Balkan Cartel asentada en la Costa del Sol, con el apoyo de la red encargada de facilitar embarcaciones de alta velocidad.

El método empleado, el drop off, consiste en arrojar la mercancía desde el buque mercante para que sea recogida por embarcaciones más pequeñas cerca del país de destino. Para ello, los asaltantes sometían a la tripulación, accedían a los contenedores y actuaban con técnicas militares y armas de guerra.

Una vez recuperada, la cocaína era introducida en poblaciones del Golfo de Cádiz, donde se ocultaba en distintas guarderías antes de ser transportada por carretera a otros países europeos.

Golpe final a la infraestructura criminal

En la fase final de la operación, los investigadores localizaron las distintas guarderías utilizadas por la organización, procediendo a 19 registros en los que se intervinieron 1.032 kilos de cocaína, además de vehículos de alta gama, armas, combustible, material náutico y equipos empleados en los asaltos.