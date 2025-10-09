TikTok y Trump

Aunque los neopopulismos autoritarios en auge en los últimos años en gran parte del planeta no pueden considerarse en un sentido estricto como una extensión de los fascismos de comienzos del siglo XX, la mayor parte de los analistas coincide en que ambas ideologías presentan un buen número de rasgos, características y elementos comunes. Uno de ellos es sin duda la utilización de la propaganda. Se trata por una parte, de la idealización de un falso pasado y por otra, en la difusión abusiva de mentiras y falsas noticias que inundan toda la atmósfera informativa confundiendo a sus destinatarios que acríticamente siguen las directrices de los difusores de bulos.

Por supuesto han cambiado radicalmente los medios tecnológicos y la forma de difusión de propaganda, pero la idea matriz se mantiene. La siniestra figura de Joseph Goebbels fue clave para el auge del fascismo de Hitler. Gran parte del éxito del movimiento nazi que, recordémoslo, no se trataba de una pequeña minoría, sino que movilizó masas enteras en toda Alemania, era la utilización perversa de la propaganda por parte de Goebbels. Sin duda, la maliciosa utilización de la propaganda a través de la difusión masiva de bulos, medias verdades tergiversadas o simplemente la difusión sin pudor de mentiras descaradas es uno de los motivos de éxito de los movimientos neopopulistas totalitarios al calar en una sociedad en profunda transformación en cuanto a los medios de comunicación, sobre todo, entre los más jóvenes.

La alianza entre las grandes compañías tecnológicas y el entorno del gran narcisista anaranjado es ciertamente un elemento preocupante al sesgar todos los flujos informativos hacia la defensa de sus intereses.

En este sentido es especialmente preocupante los últimos movimientos en la plataforma tecnológica TikTok, la favorita con diferencia, entre los más jóvenes. El algoritmo de la plataforma, hasta la fecha controlado por China, será intervenido por el círculo más cercano de Trump que no sólo se repartirán sus enormes ingresos, sino que controlarán perversamente los algoritmos y, por supuesto, el sesgo informativo de la plataforma. Una de las grandes amenazas de la democracia se esconde siniestramente entre los dispositivos móviles de los más jóvenes.