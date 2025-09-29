La tienda de la vaca llega a Algeciras: Ale-Hop abrirá en el centro comercial Puerta Europa junto a Rituals y Santa Gloria

Fundada en Alicante por Vicente Grimalt, Ale-Hop nació en 2001 como evolución de un negocio familiar iniciado en los años 60.

El centro comercial Puerta Europa de Algeciras se prepara para una nueva etapa en su oferta de moda, ocio y gastronomía. Tres marcas muy reconocidas aterrizarán en los próximos meses en sus instalaciones: Ale-Hop, Rituals y Santa Gloria Coffee & Bakery. Una apuesta que refuerza la posición del centro como el gran escaparate comercial del Campo de Gibraltar y que trae consigo dos exclusivas comarcales: Rituals y Santa Gloria solo estarán presentes en Algeciras dentro de la comarca.

Pero sin duda, el desembarco más llamativo es el de Ale-Hop, más conocida como “la tienda de la vaca”. La firma alicantina, con más de 340 locales en España, Portugal, Italia y Croacia, abrirá su primer establecimiento en la ciudad. Hasta ahora, la única tienda en la comarca estaba en Tarifa.

Ale-Hop, la historia detrás de la vaca

Fundada en Alicante por Vicente Grimalt, Ale-Hop nació en 2001 como evolución de un negocio familiar iniciado en los años 60. Lo que comenzó con capazos y sombreros artesanales en Gata de Gorgos, se transformó en una marca de regalos, papelería, gadgets, accesorios y decoración que hoy se ha convertido en una de las más reconocibles del país.

Su icono, la vaca que recibe a los clientes en la puerta de cada tienda, surgió de una idea sencilla pero eficaz: el propio fundador colocó una vaca como reclamo visual, pensando en atraer a los niños. Lo que empezó como una anécdota se transformó en seña de identidad. Hoy, esa vaca es un símbolo que garantiza que dentro espera un universo de productos divertidos, útiles y sorprendentes.

En Andalucía ya existen más de 50 tiendas de Ale-Hop, y la llegada a Puerta Europa consolida la expansión en la región. Para muchos campogibraltareños será la primera vez que no tengan que viajar a Tarifa, Cádiz o Málaga para encontrarse con la icónica vaca.

Rituals y Santa Gloria, dos aperturas exclusivas

Junto a Ale-Hop, Puerta Europa también recibirá a Rituals, la popular cadena de cosmética y cuidado personal inspirada en las tradiciones asiáticas. Cremas, fragancias, aceites y brumas estarán disponibles en el único Rituals de todo el Campo de Gibraltar.

Productos de la marca Rituals.

La otra novedad es Santa Gloria Coffee & Bakery, una cafetería con más de 50 años de historia y productos de obrador artesano. Sus mini croissants Gloria son ya una marca registrada, junto a una oferta que incluye bollería, pastelería, smoothies y frappés.

Estas aperturas se suman a otras recientes como Álvaro Moreno, Intimissimi y La Casa del Peluquero, la ampliación de Primor o el cambio de ubicación de Stradivarius. También se espera la llegada de nuevas marcas como Payma.