El Ayuntamiento de Algeciras somete a información pública la instalación de una gasolinera en el centro comercial Puerta Europa

La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Algeciras ha abierto un periodo de información pública para el proyecto de instalación de una estación de servicio de combustible solicitada por la empresa BNOIL Desarrollo Global en el centro comercial Puerta Europa. El edicto, firmado el 16 de septiembre de 2025 por la teniente de alcalde y delegada de Urbanismo, Yessica Rodríguez Espinosa, detalla que la compañía busca una licencia para instalar una "unidad de suministro de combustible en superficie".

Este trámite se realiza en cumplimiento de la normativa que regula la calidad ambiental en Andalucía y la Evaluación del Impacto en la Salud.

El expediente completo está disponible para consulta durante un plazo de veinte días hábiles -hasta el 15 de octubre-, que comenzó el día posterior a la publicación del edicto. Los interesados pueden revisar los documentos y presentar las alegaciones u observaciones que consideren pertinentes.

Para ello, deben acudir a las oficinas de la Delegación de Urbanismo, ubicadas en la segunda planta de la Plaza Andalucía, en horario de 9:00 a 13:00.