Juanma Moreno urge a su Gobierno a inaugurar en los tres primeros meses del año

Todo tiene que estar listo para la primavera de 2026. Esa es la orden rotunda que ha dado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a los consejeros de su Gobierno. Cada consejería está elaborando un listado de diez obras o actuaciones relevantes para que el presidente pueda establecer un calendario de visitas, inauguraciones y anuncios de compromisos cumplidos en los tres primeros meses del año.

Las fechas son clave. Porque el 29 de marzo será Domingo de Ramos y los andaluces se centrarán en la Semana Santa y, a partir de ahí, en ferias y romerías lo que significa que habrá poca atención para la actividad política en abril, el mes en el que, además, está previsto que Juanma Moreno firme el decreto de disolución del Parlamento y convoque las elecciones. A partir de esa fecha se inicia la denominada “zona de sombra” en la que el Gobierno andaluz sólo podrá hacer gestión ordinaria pero no vender su actividad públicamente.

Centros sanitarios

Las infraestructuras sanitarias copan una buena parte de las inauguraciones previstas para enero, febrero y marzo de 2026. Se van a inaugurar hasta 22 centros de salud y reformas de hospitales en las ocho provincias. Eso, además de que en esos meses se va a cambiar el sistema de acceso de los pacientes al SAS a través de una aplicación de móvil, centralizando además a Salud Responde como el único canal de comunicación con el Sistema Público de Salud.

Las obras hídricas también ocupan un lugar destacado. La Consejería de Agricultura acaba de sacar una nueva convocatoria para ejecutar de manera urgente hasta 13 obras del plan de modernización de los regadíos en seis provincias. Eso se suma a las obras de infraestructuras que ya tiene en ejecución en las ocho provincias; también ocuparán un sitio importante en la agenda de Juanma Moreno en los próximos meses.

La Consejería de Fomento acaba de finalizar un estudio sobre la situación en la que se encuentran las carreteras andaluzas y los puentes de la red viaria que son de titularidad de la Junta. Hay presupuestada una inversión de 152,5 millones de euros para atender las reparaciones más urgentes así como los puntos negros de siniestralidad.

El plan de despliegue de los puntos limpios por toda Andalucía también estará en el calendario previsto. Las exigencias de la Unión Europea en el reciclaje de las basuras pasan porque todos los ciudadanos tengan acceso a estas instalaciones; la Consejería de Sostenibilidad está ejecutando obras por valor de 6,2 millones de euros y todas están bastante avanzadas. Algunas ya terminadas y listas para la visita del presidente andaluz.

Las ofertas de empleo

Pero no sólo se trata de obras. El plan del Gobierno andaluz en este primer trimestre del año pasa también por las Ofertas de Empleo Público. La más importante es la del SAS con 10.289 plazas que se irán sacando a concurso progresivamente; serán meses de muchas noticias sobre un asunto que afecta a un gran número de andaluces.

También en estos meses se hará realidad la reorganización de la Bolsa del SAS, un acuerdo de la Consejería de Sanidad con todos los sindicatos que ha logrado dar transparencia y seguridad a un sistema complejo y que generaba múltiples reclamaciones así como la inquietud entre los trabajadores.

No es la única oferta de empleo público. Porque para la Administración General de la Junta hay 3.422 plazas, el 75% de acceso libre. La prioridad del Ejecutivo andaluz es que en el primer semestre del año estén ocupadas todas las plazas que ahora se cubren con contratos temporales.

Hay un dato más a tener en cuenta. Justo antes de las elecciones autonómicas (antes del 30 de junio) los andaluces tributarán con las últimas bonificaciones fiscales aprobadas por el Gobierno andaluz. Junto a las deducciones por las mascotas, los gimnasios y los alimentos para celíacos, se aplicarán reducciones en la compra y alquiler de vivienda para los más jóvenes y los mayores de 65 años