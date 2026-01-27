Así será la experiencia de compra en la nueva tienda Merkaboutik de Los Barrios
La empresaria local “La Terremoto” inaugura un espacio de moda que combina tendencias, asesoramiento personalizado y dinamización del comercio local
La localidad de Los Barrios cuenta con un nuevo punto de referencia en moda: Merkaboutik, ubicada en la Avenida Carlos Cano (Edificio Príncipe). El proyecto está liderado por la empresaria local Antonia Santiago, conocida popularmente como “La Terremoto”, que busca ofrecer a los vecinos una experiencia de compra moderna y cercana.
El acto inaugural contó con la presencia del alcalde Miguel Alconchel, así como de la delegada de Participación Ciudadana, Sara Lobato, y la delegada de Políticas de Igualdad, Cristina Silva, quienes acompañaron a la propietaria en el inicio de esta iniciativa comercial que pretende reforzar la oferta de moda en el municipio y el Campo de Gibraltar.
Experiencia de compra única
Merkaboutik se presenta como un espacio donde la atención personalizada se combina con una selección de productos que sigue las últimas tendencias de moda. La tienda ofrecerá artículos exclusivos para diferentes públicos, permitiendo a los clientes disfrutar de un recorrido pensado para que la compra sea cómoda, práctica y agradable.
Con esta apertura, la empresaria busca dinamizar el comercio de Los Barrios, generando empleo y atrayendo a vecinos y visitantes de localidades cercanas. La tienda se perfila como un nuevo referente comercial en la comarca, ofreciendo alternativas de compra de calidad en un entorno moderno y acogedor.
