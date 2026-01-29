Esta receta de cheesecake con 3 ingredientes está arrasando en redes

Una receta de cheesecake extremadamente sencilla y deliciosa ha conquistado las redes sociales. La conocido como "tarta japonesa" solo requiere tres ingredientes: yogur, café y galletas Lotus, y promete convertirse en un clásico para quienes buscan postres rápidos y caseros.

Esta elaboración destaca por lo fácil y rápido que resulta elaborar este cheesecake sin necesidad de horno ni técnicas complicadas. La combinación de yogur cremoso, el toque intenso del café y el sabor característico de las galletas Lotus ha generado miles de reacciones positivas entre los usuarios.

Cómo preparar el cheesecake viral

El proceso consiste en mezcar un yogur estilo griego con unas cucharadas de café. Una vez la mezcla esté bien integrada, se introducen unas galletas estilo Lotus y se cubre con polvo de galleta triturada. Tras refigerar unas horas en el frigorífico, el resultado es un postre cremoso, aromático y con un sabor equilibrado.

La receta ha generado una amplia participación en comentarios, con usuarios compartiendo sus propias versiones y variantes, como por ejemplo la de sustituir el yogur griego por kéfir o añadir vainilla al yogur.

Este cheesecake demuestra cómo recetas simples pueden convertirse en fenómenos virales. Su popularidad anima a quienes buscan postres rápidos y deliciosos, sin complicaciones, adaptables a cualquier ocasión, desde meriendas familiares hasta reuniones con amigos.