Esto es lo que va a pasar el fin de semana del 23 de enero en el Campo de Gibraltar

El Campo de Gibraltar llega cargado de propuestas para disfrutar del fin de semana del 23 al 25 de enero de 2026.

Algeciras: homenaje a Dire Straits y literatura local

El Teatro Florida acoge este viernes 24 de enero, a las 21:00 horas, el concierto de Alchemy Project, un espectáculo que rinde homenaje a una de las bandas más influyentes de la historia del rock: Dire Straits. Una cita imprescindible para los amantes de la música en directo y de los grandes clásicos. Las entradas están disponibles en este enlace.

El domingo 26 de enero se presenta la antología conmemorativa del 25 aniversario de la Asociación Cultural ACADEMUS. El acto contará con la participación de Nieves Buscató y del delegado de la UNESCO en el Campo de Gibraltar, Juan Rodríguez Corrales. Una cita cultural que pone en valor la creación literaria y el tejido cultural de la comarca.

Los Barrios: biodiversidad y agricultura sostenible

La actividad se extiende también a Los Barrios, donde el sábado 24 de enero, desde las 10:30 horas, se celebrará en la Finca Vega de la Motilla (Benharás) una jornada dedicada a la biodiversidad y la agricultura sostenible. El encuentro incluye un taller gratuito sobre setos funcionales y control de plagas, una visita guiada a la finca y una charla sobre el cultivo de setas, con espacios de reflexión y un almuerzo opcional con reserva previa.

La Línea: exposición sobre figuras ilustres

En La Línea de la Concepción, la Biblioteca Municipal José Riquelme acoge hasta el 23 de enero la exposición bibliográfica y textual “Linenses ilustres”, una muestra que repasa la figura de personas destacadas en la historia local y que puede visitarse en la sala de lectura del edificio La Comandancia.

Exposición de Ilustres Linenses

San Roque: gran final del Certamen Nacional de Copla

Por su parte, San Roque vivirá el viernes 24 de enero, a las 20:30 horas, la gran final del I Certamen Nacional de Copla Ciudad de San Roque, que se celebrará en el Teatro Juan Luis Galiardo. El evento, de carácter benéfico, reunirá a varios finalistas y contará con actuaciones musicales y de baile. La entrada cuesta 5€.

Un fin de semana que confirma la vitalidad cultural del Campo de Gibraltar, con propuestas repartidas por toda la comarca y opciones para distintos intereses.