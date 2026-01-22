Aquí se sirve el auténtico chuletón retinto sin salir de Campo de Gibraltar

Comer vaca rubia madurada sin salir del Campo de Gibraltar es posible. El restaurante Calle 13, regentado por Samuel en la calle Padre Damaso en Los Barrios, ha consolidado una propuesta basada en el producto, la cocina reconocible y el cuidado del plato, desde la elaboración hasta la presentación final.

El proyecto nació tras un cambio forzado en la vida profesional de su propietario, que sin experiencia previa en hostelería decidió emprender con una idea clara: ofrecer la calidad que él mismo echaba en falta como cliente.

Una cocina que entra primero por los ojos

En Calle 13, la preparación no termina en los fogones. Samuel cuida la disposición de cada elemento en el plato, desde “dónde va la cuchara” hasta la colocación de las guarniciones.

La presentación forma parte del mensaje: orden, limpieza y coherencia visual sin perder sencillez. “No es lo mismo un plato organizado que todo tirado”, resume.

Pata de pulpo de Calle 13 / Daniela Alias

Entre semana, el restaurante refuerza su oferta con guisos tradicionales. Callos caseros, chicharrón y caracoles al poleo forman parte de una cocina de cuchara que ha tenido una notable aceptación entre los comensales.

Carnes seleccionadas y producto sin atajos

La carne es uno de los principales reclamos del local. La vaca rubia madurada, el retinto y el cerdo ibérico 100% protagonizan una carta pensada para clientes que acuden expresamente a comer chuletón. El producto siempre se acompaña de guarniciones sencillas y bien ejecutadas.

Samuel defiende una carta con precios ajustados a la calidad del producto, consciente de los costes reales y de la mano de obra en cocina. Su objetivo es que el cliente recuerde la experiencia por la calidad y el sabor, más que por el precio, en un restaurante que mantiene el carácter de bar de barrio con identidad propia.