El Gobierno incluye la ampliación de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras en un plan estatal de 262 millones

Los terrenos que fueron cedidos a la Guardia Civil para la ampliación de la Comandancia de Algeciras.

El Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Programación de Infraestructuras para la Seguridad del Estado 2025-2029, un paquete de 262,8 millones de euros que financiará un total de 130 obras en cuarteles de la Guardia Civil y comisarías de la Policía Nacional en todo el país. Entre las intervenciones previstas figura la ampliación de la Comandancia de la Guardia Civil de Algeciras, proyecto que fue descartado en verano de 2024 y que ahora retoma el Ejecutivo.

La obra prevista en Algeciras se incluye dentro de las 51 actuaciones que acometerá directamente la Dirección General de la Guardia Civil, con una inversión global de 89,7 millones de euros. Interior la sitúa junto a nuevos acuartelamientos y mejoras en Vera, Villarrobledo, Benavente, Calahorra, Cáceres, Icod de los Vinos, Alhaurín de la Torre y Cártama, lo que la convierte en una de las infraestructuras prioritarias para el Instituto Armado en el horizonte 2029.

Aunque el Ejecutivo aún no ha detallado el alcance técnico de la intervención asignada a la Comandancia algecireña, sí la ha declarado formalmente “obra de interés público”, lo que permitirá agilizar los trámites mediante la vía especial prevista en la Ley 13/2003.

La nueva actuación llega poco más de un año después de que el Gobierno descartara ampliar las instalaciones de la Comandancia, dando por suficiente la superficie actual, después de que el Ayuntamiento culminase de un largo proceso urbanístico iniciado en 2020, cuando se puso en marcha un complejísimo expediente para ceder al Estado una parcela colindante de 1.580 metros cuadrados y permitir la ampliación del recinto. El procedimiento implicó una modificación puntual del PGOU, la desafectación del suelo municipal y la negociación de una permuta con los antiguos cuarteles de Pelayo y El Rinconcillo.

El protocolo de colaboración que sustentaba aquella operación había sido firmado durante la etapa del ministro Juan Ignacio Zoido (PP), en paralelo a la construcción del nuevo Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), ya finalizado tras una inversión de más de 33 millones.