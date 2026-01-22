La internacional barreña Ana Prieto comienza este viernes en Sabadell su temporada

La atleta barreña Ana Prieto (Diputación de Valencia) dará este viernes, en horario de tarde, el pistoletazo de salida a su temporada short track. La internacional de Los Barrios acude a la pista cubierta de Sabadell, donde se celebrará el Meeting Internacional de Cataluña, de categoría Challenger dentro del World Indoor Tour.

Ana Prieto competirá en la prueba de 400 metros lisos, siendo la única española de las participantes frente a atletas olímpicas y mundialistas y la campeona de Europa, la eslovena Anita Horvart, en una cita en la que estarán presentes los mejores atletas nacionales e internacionales.

El uno de enero de 2024, y siguiendo la línea marcada por World Athletics a nivel internacional, la Real Federación Española de Atletismo adoptó el concepto "short track", que sustituye a lo que anteriormente se conocía como "pista cubierta".

Sin embargo, este cambio de denominación va más allá del propio nombre de las competiciones. Desde ese momento no se diferencian las pistas en función de si están techadas o al aire libre, sino por su tamaño: las habituales de 400 metros, y las de 200 metros (o short track).